Les 3 erreurs à éviter quand on veut que les enfants obéissent

L'ESSENTIEL Le non respect des consignes par un enfant est le plus souvent lié à une mauvaise communication de la part des parents.

Le vocabulaire utilisé doit correspondre au niveau de compréhension de l'enfant.

Les consignes doivent être simples, claires, précises en évitant un ton trop autoritaire.

Faire respecter les consignes à un enfant n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Loin d’être un signe de désobéissance, le non-respect d’une consigne est le plus souvent dû à une incompréhension liée à un problème de communication. Pour qu’il puisse suivre une consigne, celle-ci doit être adaptée à son âge, claire et bien formulée.

Erreur n°1 : donner des consignes trop complexes ou mal adaptées à son âge

Prendre en compte l’âge de l’enfant pour lui donner des consignes améliore sa compréhension et son adhésion. Entre 3 et 5 ans, il ne peut comprendre que trois actions simples, comme par exemple : "Range tes jouets, choisis un livre et assieds-toi". Mais si vous lui parlez avec des notions temporelles ou conditionnelles, comme en lui disant : "Si tu as terminé ton repas, tu peux aller jouer", il aura des difficultés, car sa mémoire de travail n’est pas encore très efficace.

À cet âge, privilégiez donc des phrases courtes et concrètes, avec des actions successives simples et un vocabulaire accessible. Par exemple : "Va laver tes mains, puis apporte ton cahier".

Erreur n°2 : manquer de clarté

Manquer de précision dans ses consignes les rend trop vagues pour un enfant. Il a besoin d’indications spécifiques sur ce qui est attendu de lui. Plutôt que de dire "sois prêt", dites-lui plutôt : "Mets ton manteau et tes chaussures".

De plus, pour qu’il vous écoute attentivement, il faut vous assurer de capter son attention. Pour cela, rien de mieux que de vous mettre à sa hauteur et, si besoin, poser doucement une main sur son bras ou son épaule. Vous l’aidez ainsi à mieux se concentrer et à limiter les distractions. N’hésitez pas non plus à lui faire répéter la consigne pour vérifier qu’il l’a bien comprise.

Erreur n°3 : employer un ton inadapté

Le ton de votre voix joue un rôle crucial dans la compréhension des consignes. Si vous parlez de façon autoritaire ou impatiente, vous risquez de générer du stress et de la résistance. À l’inverse, un ton neutre et bienveillant encourage la coopération, même lorsque vous devez répéter la consigne.

Enfin, lorsque la tâche est accomplie, n’oubliez pas de le féliciter pour renforcer son comportement positif et, surtout, sa confiance en lui. Vous pouvez par exemple dire : "Bravo d’avoir rangé tes jouets tout seul !".

