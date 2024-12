Pourquoi votre enfant ne suit-il pas les consignes ?

Comprendre et suivre des consignes est une étape importante dans le développement d’un enfant. Cependant, il est fréquent que les parents se sentent frustrés lorsque leur enfant ne répond pas à leurs demandes. Avant d’interpréter cela comme un refus d’obéir, il est crucial de se demander si l’enfant a bien compris ce qu’on lui demande.

Adapter les consignes à son âge

Pour qu’un enfant suive une consigne, elle doit être adaptée à son niveau de développement. De 1 à 2 ans, les tout-petits comprennent des consignes simples et courtes comme « Viens ici » ou « Donne-moi la balle ». Accompagnez ces demandes d’un geste explicatif, comme pointer un objet ou montrer le sol pour s’asseoir.

À partir de 2 ans, il peut suivre des consignes comportant deux éléments liés, comme « Prends ta cuillère et ton bol ». À cet âge, il commence également à comprendre des notions spatiales simples, comme « Mets le livre sur la table ».

Enfin, entre 2 et 3 ans, il est capable de suivre des consignes plus longues, mais celles-ci doivent rester claires et concrètes, par exemple « Mets ton manteau et tes chaussures, puis viens à la porte ».

L’importance des consignes positives et claires

La manière dont une consigne est formulée joue également un rôle clé. Une consigne positive, comme « Marche doucement », est plus facile à comprendre qu’une consigne négative comme « Ne cours pas ». La première indique clairement ce qu'il doit faire, alors que la seconde demande un effort supplémentaire de compréhension.

Les consignes complexes, comme celles avec des conditions ou des notions de temps « Si tu as fini ton repas, tu peux jouer », sont souvent mal comprises avant l’âge de 4 ou 5 ans. Si votre enfant semble ignorer une demande, la reformuler simplement peut faire toute la différence.

Jouer pour apprendre à suivre des consignes

Les jeux sont d’excellents outils pour améliorer la compréhension des consignes. Par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de montrer différentes parties de son corps ou de mimer les bruits d’animaux. Lorsqu’un livre devient un terrain de jeu, il peut pointer des images ou mimer les actions des personnages.

Cacher des objets et donner des indices comme « Regarde sous la table » est une autre manière ludique de renforcer ses capacités de compréhension. En plus ces activités permettent de renforcer les liens parent-enfant dans un climat joyeux et détendu.

En savoir plus : "Parler pour que les tout-petits écoutent " de Joanna Faber, Julie King et Claire Seys.