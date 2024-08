Comment montrer l'exemple à votre enfant dans les moments difficiles ?

Dès leur plus jeune âge, les enfants observent et imitent les adultes, en particulier leurs parents. Dans les moments difficiles, ils scrutent la manière dont leurs parents gèrent les défis et les conflits, et reproduisent ensuite ces comportements dans leur propre vie.

Votre enfant vous imite

Dès sa naissance, votre enfant vous considère comme sa principale source de découverte et d’apprentissage. Il vous observe attentivement et imite vos gestes, vos paroles et vos comportements. Ce processus d’imitation lui permet de développer ses propres compétences et de comprendre les normes sociales.

Si, par exemple, vous vous montrez calme et patient quand vous êtes confronté à une situation stressante, il apprendra à gérer son propre stress de manière similaire. En revanche, si vous perdez facilement votre sang-froid, il risque de faire la même chose, pensant qu’il s’agit de réactions acceptables.

L'impact de vos comportements sur votre enfant

Les comportements des parents impactent non seulement les actions des enfants, mais aussi leur façon de penser et de ressentir :

• Lorsque vous partagez avec les autres et utilisez des mots de politesse, votre enfant apprend à être courtois et généreux.

• Si vous êtes impoli ou agressif envers les autres, il peut croire qu’il est acceptable de se comporter de la sorte.

• Si vous inventez des excuses pour justifier un retard, votre enfant peut en conclure que mentir est une option acceptable.

En prendre conscience peut vous aider à ajuster vos comportements pour mieux transmettre des valeurs positives à votre enfant.

Être un modèle pour votre enfant ne signifie pas être parfait

Il est tout aussi important de montrer à son enfant comment gérer les erreurs et les échecs. Si, par exemple, vous avez crié sous le coup de la colère, prenez le temps de vous excuser et d’expliquer à votre enfant comment vous allez gérer vos émotions différemment à l’avenir : « J’ai crié parce que j’étais très énervé. Ce n’était pas la bonne réaction. La prochaine fois, je vais essayer de respirer profondément pour me calmer. »

Vous lui montrez ainsi ce que sont l’humilité et la responsabilité, tout en lui donnant la possibilité de gérer son émotion sainement.

En savoir plus : "Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent" d'Adele Faber et Elaine Mazlish.