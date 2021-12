Votre enfant a peur des clowns ou du père Noël : voici les solutions !

Avoir peur et apprendre affronter sa peur fait partie du développement normal de l'enfant dès les premiers mois. Si la peur des clowns ou du Père Noël peut paraître anodine pour un adulte, dans les yeux des enfants elle n'est pas à prendre à la légère.

Reconnaissez sa peur

Si pour vous la cause de sa peur peut paraître ridicule, pour un enfant, son émotion est bien réelle. Il a du mal à se représenter qu'une personne est cachée sous le déguisement et peut être à une période de son développement où il s'imagine plus facilement des monstres ou des créatures imaginaires, en particulier entre 2 et 4 ans.

Même si vous lui répétez que les monstres n'existent pas, vous lui dites aussi de ne pas s'approcher des inconnus. Cela crée chez lui une confusion et une désorientation qui peut le perturber.

Préparez-le à la rencontre

Avant toute rencontre avec un clown ou le Père Noël, préparez votre enfant en lui expliquant que c'est un gentil monsieur sur lequel les enfants s’assoient pour lui demander ce qu'ils veulent, ou qu'il fait des tours de magie. Montrez-lui des livres ou des images le représentant pour qu'il devienne plus familier.

Si vous constatez sa peur, ne le forcez pas à aller voir le clown ou le Père Noël mais laissez-le observer de loin. Tenez le dans vos bras et approchez vous sans imposer un contact physique. Laissez aussi le personnage montrer sa gentillesse et utilisez l'effet d'entraînement des autres enfants pour l'inciter à surmonter sa peur. Petit à petit il se sentira suffisamment à l'aise pour l'approcher.

En savoir plus : "Peppa rencontre le père Noël" de Anne Marchand Kalicky et Neville Astley, Hachette Jeunesse