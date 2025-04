Comment un sommeil de bonne qualité peut réduire l'impact de la maladie d’Alzheimer?

L'ESSENTIEL Le sommeil profond est considéré comme un facteur de réserve cognitive.

Il réduit le déficit cognitif des personnes souffrant de démence, comme la maladie d'Alzheimer.

Pour améliorer le sommeil profond, il est important d'adopter de bonnes habitudes de sommeil : horaires réguliers, activité en journée et diminution des excitants comme la caféine.

Le sommeil est crucial pour notre santé. La science a déjà montré son importance pour l’immunité, la régulation de l’appétit ou encore l’apprentissage. Selon une étude parue dans BMC Medicine, il serait aussi primordial pour notre santé cognitive. Les auteurs de ces travaux, des chercheurs de l’université de Californie, ont découvert que le sommeil profond peut diminuer les pertes de mémoire chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Maladie d’Alzheimer : comment renforcer nos réserves cognitives ?

Précédemment, des recherches ont montré que les troubles du sommeil étaient associés à une accumulation plus rapide de la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau. Or, son accumulation, via la formation de plaques, est l’une des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. "Le sommeil profond, également appelé sommeil lent profond, peut agir comme un ‘facteur de réserve cognitive’ susceptible d'accroître la résilience contre la protéine bêta-amyloïde", annonce ces spécialistes. La "réserve cognitive" est une cible pour les scientifiques qui travaillent sur la maladie d’Alzheimer. Il s’agit de trouver une façon de renforcer la résilience de l’humain face aux pathologies cérébrales. Au cours de leur recherche, ils ont constaté qu’une quantité importante de sommeil lent profond peut agir comme un "facteur de protection contre le déclin de la mémoire" chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Sommeil : un lien établi avec la maladie d’Alzheimer

"Si nous pensons que le sommeil est si essentiel à la mémoire, pourrait-il être l'une des pièces manquantes du puzzle qui nous permettrait de comprendre précisément pourquoi deux personnes présentant le même degré de pathologie amyloïde sévère et virulente ont une mémoire très différente ?", questionne Matthew Walker, co-auteur de l’étude. Pour répondre à cette question, les chercheurs ont recruté 62 personnes âgées issues d’une cohorte. Ils ont réalisé différents examens, notamment au cours d’une nuit de sommeil au laboratoire, et des tests cognitifs. "Les personnes présentant des dépôts bêta-amyloïdes importants et bénéficiant d'un sommeil profond plus long ont obtenu de meilleurs résultats au test de mémoire que celles présentant la même quantité de dépôts, mais dormant moins bien", concluent-ils. Le sommeil profond a amélioré la fonction cognitive, en atténuant les effets néfastes de la pathologie sur la mémoire. Lorsqu’ils ont évalué les autres facteurs de réserve cognitive, les auteurs ont constaté que le bénéfice du sommeil profond restait prépondérant.

Maladie d’Alzheimer : l’importance de bonnes habitudes de sommeil

"Considérez le sommeil profond comme un radeau de sauvetage qui maintient la mémoire à flot, résume Matthew Walker. Il semble maintenant que le sommeil profond non-paradoxal soit une nouvelle pièce manquante dans l'explication de la réserve cognitive. C'est particulièrement encourageant, car nous pouvons y remédier. Il existe des moyens d'améliorer le sommeil, même chez les personnes âgées." Il conseille d’avoir des horaires de coucher et de lever réguliers, de rester actif physiquement et mentalement, et d’éviter le café et les écrans en fin de journée.