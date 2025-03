Un régime trop gras affaiblit-il notre immunité ?

L'ESSENTIEL En analysant des souris nourries avec 60 % de calories issues des graisses, les chercheurs ont observé une baisse d’efficacité des neutrophiles, cellules essentielles contre les infections.

Ces cellules modifient leur métabolisme et deviennent moins aptes à combattre les bactéries.

Ces effets apparaissent dès la première semaine d’un tel régime. Avec l’augmentation de l’obésité, ces résultats soulignent l’impact direct de notre alimentation sur notre immunité.

Nous savons que les aliments riches en graisses favorisent la prise de poids, l’anxiété ou encore les troubles neurologiques, mais des chercheurs de l’école de médecine de l'Université du Michigan, aux Etats-Unis, viennent de mettre en lumière un effet encore plus inquiétant. L’équipe a découvert qu'un régime trop gras affaiblit les défenses immunitaires, compromettant notre capacité à combattre les infections.

Un impact direct sur les cellules immunitaires

Publiée dans The Journal of Immunology, cette étude met en évidence le rôle clé des neutrophiles, des globules blancs essentiels à la lutte contre les bactéries. En analysant des souris nourries avec un régime contenant 60 % de calories issues des graisses, les chercheurs ont observé que ces cellules perdaient en efficacité. Confrontée à Pseudomonas aeruginosa, une bactérie dangereuse, les neutrophiles des souris suralimentées capturaient et détruisaient nettement moins de bactéries que ceux des souris ayant une alimentation normale. Il apparaît que "les effets nocifs apparaissent dès la première semaine d'une alimentation trop grasse", précise un communiqué.

L’étude révèle également que les neutrophiles des souris suralimentées ne deviennent pas plus inflammatoires, comme on aurait pu l’imaginer. Au contraire, ils libèrent moins de TNFα (facteur de nécrose tumorale alpha), une molécule impliquée dans la réponse immunitaire.

Les chercheurs ont enfin découvert un changement métabolique majeur. Les neutrophiles des souris exposées à une alimentation grasse modifient leur consommation énergétique, passant de l'utilisation du glucose à celle des lipides. Sauf que cette adaptation a un prix : une efficacité amoindrie pour combattre les infections.

Un lien direct entre graisses et immunodépression

Pour confirmer ces résultats, les chercheurs ont directement exposé des neutrophiles normaux à du palmitate, un acide gras saturé courant. En quelques heures seulement, ces cellules perdaient déjà en efficacité, prouvant que les graisses alimentaires ont un effet direct sur notre système immunitaire. Sans compter que ces neutrophiles affaiblis produisent moins de pièges extracellulaires (NETs), ces structures en forme de toile qui capturent et tuent les agents pathogènes.

"Nous espérons approfondir ces résultats pour comprendre pourquoi les neutrophiles deviennent dysfonctionnels avec une alimentation grasse et s’ils réagissent différemment selon les types de bactéries." Avec l'augmentation des taux d’obésité dans le monde, ces découvertes prennent une importance singulière : elles montrent que les répercussions d’une alimentation déséquilibrée dépassent la simple prise de poids ou les maladies cardiovasculaires.