Graisses/Glucides : des jumeaux suivent des régimes différents pour les comparer

L'ESSENTIEL Deux jumeaux ont suivi des régimes différents mais le même programme d'exercices pendant 12 semaines.

Celui qui suivait un régime riche en graisse a pris plus de muscle, mais avait faim plus souvent.

Celui qui a suivi le régime riche en glucides, a moins souffert pendant les sessions d'exercices.

Hugo et Ross Turner, des frères jumeaux aventuriers britanniques, utilisent leur gémellité pour comparer les répercussions des habitudes de vie sur la santé et leurs performances sportives. L’un de leurs derniers tests consistait à évaluer les effets des régimes riches en graisses ou riches en glucides sur la forme, l’endurance et l’esthétique du corps.

Leur “expérience”, suivie par des chercheurs de l’université de Loughborough, a été rapportée sur le site Business Insider.

Régime riche en glucides : cholestérol et graisse viscérale en baisse

Pendant ce test de 12 semaines, Hugo a suivi un régime pauvre en glucides, mais riche en bonnes graisses. C’est-à-dire qu'il faisait la part belle à l’huile d’olive, aux noix et aux fruits secs ainsi qu'aux avocats ou encore aux œufs. Son frère Ross au contraire a augmenté la quantité de glucides absorbée en mangeant davantage de pâtes et de riz et en évitant les graisses. Ces différences nutritionnelles constituaient 500 calories sur une alimentation totale de 3.500 calories quotidiennes.

Alors qu’ils suivaient ces menus différents, ils ont participé au même programme d’exercices physiques. Il reposait sur des entraînements cardio et de musculation à réaliser tous les 3 jours. Leurs performances étaient enregistrées à chaque session.

Au terme des 3 mois d’expérience, Ross qui avait une alimentation "high carb", a gagné 1 kg de muscle et perdu 0,9 kg de graisse. Il a aussi amélioré son taux de cholestérol et réduit sa graisse viscérale interne passant de 11,5 % à 11,1 %.

Hugo qui consommait des menus "high fat", a pris 3 kg de muscles et perdu seulement 0,3 kg de graisse. Il n'a constaté aucun changement pour son taux de cholestérol tandis que sa quantité de graisse viscérale a grimpé de 11,4 % à 12,6 %.

Régime riche en graisses : davantage de muscles, mais une sensation de faim

Lors des tests de force, les deux frères ont enregistré des performances similaires. En revanche, Hugo a rencontré des difficultés dans le domaine de la forme cardiovasculaire et de son endurance après son régime riche en graisses. Il a confié au site Business Insider : "Je ne me sentais jamais bien. Je mangeais au moins six fois par jour et je ne me sentais jamais rassasié ou satisfait, j'avais donc constamment faim." Il précise par ailleurs que son alimentation lui a semblé relativement répétitive. En effet, les graisses contiennent 9 calories par gramme, tandis que les glucides (et les protéines) en contiennent 4. Il est ainsi possible de manger plus de glucides pour le même nombre de calories par rapport aux aliments riches en graisses. Pour cette raison, certaines personnes comme Hugo ne se sentent pas rassasiées avec un régime riche en graisses et pauvre en glucides.

De son côté, Ross n'a pas connu de fatigue excessive pendant les exercices. "Les glucides sont très bons et facilement disponibles pour fournir au corps de l'énergie à des intensités plus élevées", a-t-il expliqué. En revanche, il reconnaît que certains produits riches en graisse lui ont beaucoup manqué. "J'ai mangé mon premier morceau de fromage en 12 semaines hier, et c'était incroyablement bon", a précisé le trentenaire au journal anglophone.

Graisses, Glucides : y a-t-il un meilleur régime ?

Steven Harris de l’université de Loughborough qui a suivi la fratrie, confirme que les deux hommes ont affiché des améliorations de leurs capacités cardiovasculaires et de leur santé métabolique au terme de leur expérience. Mais le régime high carb semble avoir aidé davantage Ross à se dépasser lors du programme sportif de 12 semaines.

Pour autant, le scientifique conseille aux personnes en bonne santé de manger équilibré sans éliminer les glucides ou les graisses "plutôt que de copier ce que les autres disent être le « meilleur » régime". Une alimentation équilibrée reste, selon lui, le meilleur moyen de sentir bien et de répondre à ses besoins, lorsqu'on n'est pas un grand sportif.