Pourquoi on voit mieux la nuit quand on a des yeux clairs

L'ESSENTIEL Les personnes aux yeux clairs voient mieux la nuit car elles ont moins de mélanine, ce qui permet à plus de lumière d'atteindre la rétine.

La mélanine agit comme un filtre naturel, rendant les yeux foncés plus adaptés à la lumière du jour.

En revanche, les yeux clairs sont optimisés pour capter la lumière faible la nuit.

Dans l’obscurité, certaines personnes voient mieux que d’autres. Mais pourquoi ? La réponse vient de la couleur des yeux ! Ceux qui les ont clairs, notamment bleus ou gris, voient beaucoup mieux en basse lumière que les personnes qui ont les yeux marron.

La vision de nuit dépend de la quantité de mélanine

La couleur de nos yeux est déterminée par la quantité de mélanine, un pigment, présente dans notre iris : moins on en a, plus les yeux sont clairs et inversement. Mais ce n’est pas son seul rôle. La mélanine sert aussi de filtre à la lumière. Ainsi, les yeux foncés sont plus résistants à la lumière et les yeux clairs plus sensibles. En journée, les premiers ont donc un avantage, car ils peuvent supporter plus de luminosité sans en souffrir.

En revanche, la nuit, les yeux clairs voient mieux car plus de lumière pénètre dans l'œil et atteint la rétine. À l’intérieur de celle-ci, le chemin vers les photorécepteurs, qui détectent les basses lumières, est aussi optimisé chez les personnes au regard bleu ou gris.

Les yeux marron ont besoin de moins de lumière pour lire

Il y a un an, des chercheurs de l'Université John Moores, au Royaume-Uni, avaient des conclusions semblables. Dans leur étude, ils avaient fait le test oculaire suivant à 40 volontaires aux yeux bleus ou marron : pendant 30 secondes ils étaient dans le noir, puis la lumière était remise petit à petit jusqu’à ce qu’ils arrivent à lire une suite de lettres inscrites sur un mur, situé à trois mètres.

Résultats : les participants aux yeux bleus avaient besoin de moins de lumière pour pouvoir lire que les autres. Néanmoins, les auteurs de cette étude indiquent qu’il ne s’agit que d’un premier résultat, qui doit être confirmé par d’autres travaux.

En journée, quelle que soit la couleur de vos yeux, il faut les protéger. Pour cela, l’Assurance maladie recommande de toujours porter des lunettes de soleil avec filtre anti UV (avec le marquage CE correspondant à la norme européenne) et une protection contre la luminosité.

Pour cette dernière, il existe cinq catégories. Le niveau 0, qui ne protège pas du tout des UV solaires. Les catégories 1 et 2, que vous pouvez utiliser avec une luminosité solaire moyenne. Enfin, les niveaux 3 et 4, qui correspondent à des environnements comme la mer ou la montagne, où la lumière est forte.