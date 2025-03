Bipolarité : «Il est possible de travailler avec une maladie mentale», rappelle Nicolas Demorand

L'ESSENTIEL Nicolas Demorand, co-présentateur de la matinale de France Inter, a récemment annoncé être atteint de bipolarité "de type 2" "depuis 30 ans", mais a reçu un diagnostic "il y a huit ans."

Ce trouble se caractérise par des épisodes maniaques et des phases dépressives.

Chez les personnes prédisposées, cette maladie psychiatrique chronique peut être déclenchée par le stress, la consommation d’alcool, de tabac et/ou de drogues, un manque de sommeil, la survenue d’une maladie, et plus rarement, la prise de certains médicaments.

"Si je me suis tu si longtemps, c'est parce que la maladie mentale fait peur. Parce que la maladie mentale reste une maladie honteuse. Et j'avais honte." Ce sont les mots prononcés par Nicolas Demorand, co-présentateur de la matinale de France Inter, après avoir révélé, ce 26 mars au micro de la radio, qu’il est atteint de bipolarité "depuis 30 ans", mais a reçu un diagnostic "il y a huit ans." Cette annonce s’est faite lorsqu’il a évoqué la journée spéciale "Santé mentale : la fin d'un tabou" organisée en septembre dernier. "Ce jour-là, sachez que je ne vous ai pas tout dit. Ce jour-là, je n'ai pas osé vous confier ce que je brûlais de vous dire. Je suis atteint moi aussi, depuis des années, par l'une de ces maladies sur lesquelles nos invités s'exprimaient. Oui, je suis un malade mental : c’est cru, c’est violent à dire et sûrement à entendre, mais je ne veux plus le cacher ni me cacher. Comme des centaines de milliers de Français, je suis bipolaire. Bipolaire de type 2."

Trouble bipolaire : "J'alterne des phases d’euphorie et des périodes de dépression"

Pour rappel, le trouble bipolaire, appelé auparavant psychose maniacodépressive, est une maladie psychiatrique chronique caractérisée par des troubles récurrents de l’humeur. "J'alterne des phases d’euphorie et des périodes de dépression", a confié le journaliste. Les épisodes d’euphorie ou maniaques correspondent à des phases d’exaltation où les patients sont extrêmement actifs, voire agités et se sentent parfois euphoriques et exaltés. Lors des épisodes dépressifs, les malades peuvent éprouver une grande tristesse, perdre tout désir d’activité, se replier sur eux-mêmes et développer des idées suicidaires. "Entre ces épisodes, l’humeur peut redevenir normale, ou quasiment normale : ce sont les intervalles de rémission", explique l’Assurance Maladie.

À ce jour, la cause de la bipolarité n’est pas comprise. Cependant, selon les connaissances actuelles, chez les personnes malades, des troubles biologiques dans le fonctionnement et la communication des cellules du cerveau, ainsi que des anomalies génétiques sont présents. Chez les adultes prédisposés, le trouble peut être déclenché par le stress (divorce, séparation affective, décès d’un proche, licenciement, déménagement), la consommation d’alcool, de tabac et/ou de drogues, un manque de sommeil, la survenue d’une maladie, plus rarement, la prise de certains médicaments (corticoïdes, traitement de la maladie de Parkinson, interféron, anti-inflammatoires, antidépresseurs).

Bipolarité : "J'ai décidé maintenant d'en faire un combat pour tous ceux qui souffrent en silence"

"Je suis soigné. Et je suis là chaque matin, tendu vers un objectif, celui de travailler avec toute l'équipe pour vous informer, vous divertir et vous faire ressentir des émotions. La maladie est pour moi un état, j'ai décidé maintenant d'en faire un combat. Un combat pour tous ceux, des milliers, des centaines de milliers, des millions peut-être, qui souffrent en silence alors qu'il est possible de vivre et de travailler avec une maladie mentale", a déclaré Nicolas Demorand avant d’ajouter qu’il publie un livre sur sa bipolarité, appelé "Intérieur nuit", aux éditions les Arènes.