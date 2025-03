Obésité : les effets positifs de l’aquagym

L'ESSENTIEL Les personnes souffrant d'obésité et de surpoids, qui ont fait de l’aquagym pendant 12 semaines, ont perdu en moyenne trois kilos et trois cm de tour de taille.

Des effets plus significatifs ont été observés chez les femmes et des améliorations plus importantes de la composition corporelle chez les adultes de plus de 45 ans.

La certitude des preuves était faible pour l'indice de masse corporelle, le tissu adipeux, la masse grasse, le rapport taille-hanche et le tour de hanches.

C’est une activité physique accessible à tous. L’aquagym consiste à muscler l’ensemble de son corps en douceur, en suivant des mouvements rythmés par la musique. Pratiquée régulièrement, elle est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Récemment, des scientifiques coréens et chinois ont mis en avant les vertus de ce sport pour les personnes en surpoids ou en situation d’obésité. Dans une étude, ils ont exploré les bases de données de recherches publiées jusqu'à fin 2021 comparant l'aquagym à d'autres types d'exercices ou à l'absence d'exercice chez des adultes en surpoids ou obèses, définis par un IMC d'au moins 30.

Au total, 10 essais cliniques, impliquant 286 patients et menés en Malaisie, au Brésil, en Inde, aux États-Unis et aux Pays-Bas, ont été inclus. Dans ces travaux, les types d'exercices dans l'eau comprenaient l'aérobic, la zumba, le yoga et le jogging, sur des périodes de 6 à 12 semaines. La fréquence des activités était généralement de deux à trois fois par semaine, la plupart des séances durant 60 minutes.

Obésité, surpoids : 3 kilos et 3 cm de tour de taille en moins grâce à l’aquagym

Les résultats, parus dans la revue BMJ Open, ont montré que l'aquagym était efficace pour réduire le poids total de près de trois kilos en moyenne et le tour de taille de trois cm chez les participants obèses ou en surpoids. Cela a été particulièrement observé chez les femmes et les personnes âgées de 45 ans et plus. Néanmoins, la pratique de la gymnastique aquatique n'a pas été associée à une réduction de l'IMC, du pourcentage de masse grasse, du tissu adipeux, du rapport taille/hanches ni du tour de hanches. Parmi les activités, seule l'aquagym provoquait une réduction du tour de taille chez les hommes et les femmes. « La flottabilité de l'eau contribue à réduire les blessures articulaires généralement associées à l'exercice physique sur terre chez les personnes en surpoids ou obèses », ont expliqué les auteurs.

"Le poids et la masse grasse abdominale, facteurs essentiels à la gestion des risques sanitaires liés à l'obésité"

D’après l’équipe "le niveau de certitude modéré des données probantes concernant le poids corporel et le tour de taille soutient l'efficacité de l'aquagym pour réduire le poids corporel global et la masse grasse abdominale, facteurs essentiels à la gestion des risques sanitaires liés à l'obésité." Les chercheurs soulignent que des recherches supplémentaires de plus grande envergure et à long terme doivent être réalisées pour confirmer ces données.