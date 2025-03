Obésité : les hommes mariés sont plus à risque que les célibataires

L'ESSENTIEL Les hommes et les femmes mariés ont 62 % et 39 % de risques en plus de souffrir de surpoids par rapport à ceux célibataires.

Seuls les hommes sont 3,2 fois plus susceptibles d’être obèses.

L'étude a également révélé que chaque année supplémentaire augmentait le risque de surpoids et d'obésité chez les deux sexes.

Dans une nouvelle étude, les scientifiques de l'Institut national de cardiologie de Varsovie (Pologne) ont cherché à établir un lien entre l'augmentation du poids corporel et les facteurs de risque sociodémographiques et psychosociaux. Pour mener à bien cette recherche, dont les résultats seront présentés du Congrès européen sur l'obésité (du 11 au 14 mai à Malaga), l’équipe a utilisé les données médicales existantes des personnes ayant participé à une enquête nationale, qui a permis de suivre les indicateurs généraux de santé dans le pays. Au total, 2.405 adultes, dont 1.098 hommes et 1.307 femmes âgés en moyenne 50 ans, ont été recrutés. Parmi eux, 35,3 % avaient un poids normal, 38,3 % étaient en surpoids et 26,4 % souffraient d'obésité. Afin d’évaluer leur état de santé, leur dépression et le soutien social (fréquence des contacts avec la famille, les amis et les proches, et participation à des activités), il leur a été demandé de faire des tests spécifiques.

"Les hommes mariés étant 3,2 fois plus susceptibles de vivre avec une obésité"

La plupart des personnes interrogées avaient au moins un niveau d'éducation secondaire (59 %), un niveau de connaissances adéquat en matière de santé (55 %) et un soutien social au moins modéré (50 %), et que 15 % d'entre elles déclaraient souffrir de dépression. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, elles étaient présentes chez 12 %, 18 % et 28 % des participants présentant un poids normal, un surpoids ou une obésité, respectivement. Selon les auteurs, le fait d'être marié était associé au surpoids chez les deux sexes, avec un risque accru de 62 % par rapport aux hommes célibataires et de 39 % par rapport aux femmes non-mariées. "Le lien entre le mariage et l'obésité était beaucoup plus fort chez les hommes, les hommes mariés étant 3,2 fois plus susceptibles de vivre avec une obésité que ceux vivant dans le célibat" En ce qui concerne le fait de vivre avec l'obésité, aucune différence statistiquement significative entre les femmes mariées et les femmes célibataires n’a été trouvée. Cela "suggère que l'absence de lien pour les femmes pourrait s'expliquer par des différences culturelles dans les attitudes à l'égard de l'obésité chez les hommes et les femmes."

Surpoids, obésité : l'âge a un impact indéniable quel que soit le sexe

D’après une analyse supplémentaire, l'âge était un facteur de risque indépendant de surpoids et d'obésité dans les deux sexes. Chaque année d'âge supplémentaire augmente le risque de surpoids de 3 % chez les hommes et de 4 % chez les femmes, et le risque d'obésité de 4 % chez les hommes et de 6 % chez les femmes. Autre constat : les femmes vivant dans des villes de moins de 8.000 habitants étaient 46 % plus susceptibles de souffrir d'obésité et 42 % plus susceptibles d'être en surpoids. Chez les femmes, le fait d'avoir des connaissances insuffisantes en matière de santé augmente le risque d'obésité de 43 %, tandis que le fait de déclarer une dépression double le risque d'obésité. "Ces associations n'ont pas été observées chez les hommes."