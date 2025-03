Eczéma du nourrisson : des graisses naturelles dans la peau en cause ?

L'ESSENTIEL Les lipides cutanés sont des composants essentiels de la barrière de la peau.

Les enfants qui développent de l'eczéma plus tard présentent un taux plus faible d'un type particulier de lipides, les céramides liés aux protéines.

Ces lipides pourraient constituer des biomarqueurs prédictifs utiles et des cibles thérapeutiques.

Les lipides cutanés sont des composants essentiels de la barrière de la peau. Les personnes souffrant d’eczéma, à savoir la maladie de peau la plus fréquente chez les enfants, présentent un profil lipidique différent de celles qui n'en sont pas atteintes. Cependant, on ne sait pas encore si une altération des lipides cutanés précède et prédit le risque ultérieur de dermatite atopique, en particulier pour les différents phénotypes d’eczéma. Dans une récente étude, publiée dans la revue Journal of Allergy and Clinical Immunology, des chercheurs de l’université de Melbourne (Australie) ont donc voulu se pencher sur le sujet.

Un taux plus faible de céramides liés aux protéines chez les bébés développant de l’eczéma

Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a prélevé, à l’aide de bandelettes adhésives, les lipides cutanés des avant-bras de 133 nourrissons âgés de six semaines et ayant des antécédents familiaux de maladie allergique. "Les lipides ont été quantifiés par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem." Les auteurs ont suivi les enfants afin de déterminer lesquels développaient de l'eczéma et lesquels n'en développaient pas à l'âge d'un an. Selon les résultats, une diminution des taux de 6 céramides ω-hydroxyl sphingosine liés aux protéines et contenant des acides gras C30 et C32 à 6 semaines était associée à un risque accru d’eczéma à l'âge d'un an. Dans les moodèles, plusieurs céramides liés aux protéines étaient prédictifs de la future dermatite atopique. Après avoir pris en compte des facteurs de confusion, seuls les acides gras C30 était lié à un risque élevé d’eczéma.

Dermatite atopique : "utiliser ces lipides dans les programmes de dépistage" et "pour prévenir" la maladie

"Ce phénomène a également été observé dans une recherche menée en Corée du Sud, soulignant l'importance de ces lipides dans le développement de l'eczéma. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen efficace de guérir l'eczéma, malgré les progrès thérapeutiques réalisés ces dernières années", a déclaré Adrian Lowe, qui a participé à l’étude. "Celle-ci ouvre la voie à la prévention de l'eczéma chez les enfants. À l'avenir, nous pourrons peut-être utiliser ces lipides dans les programmes de dépistage pour identifier les bébés qui risquent de développer un eczéma. Ces lipides pourraient également être utilisés dans des produits de soins de la peau pour prévenir la dermatite atopique", a-t-il ajouté.

Lors de la prochaine étape de leur recherche, les scientifiques testeront l’efficacité de crèmes capables de favoriser la formation de céramides liés aux protéines chez des patients touchés par l’eczéma.