Informations sur la santé : une majorité d’Américains se méfie des réponses de l’IA

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont réalisé un sondage sur la confiance que les Américains accordent à l'IA en matière de santé.

Seulement 5 % d'entre eux sont très confiants sur les conseils qu'elle propose dans ce domaine.

Les jeunes sont plus susceptibles d'utiliser l'IA pour des conseils sur leur santé, mais aussi de lui faire confiance.

L’intelligence artificielle bouscule nos quotidiens. Elle permet d’obtenir des réponses sur une grande variété de sujets. Aux États-Unis, des chercheurs se sont intéressés à son utilisation en matière de santé. Dans JAMA, ils publient les résultats d’un sondage sur la confiance qu’accordent les Américains à l’IA sur ces sujets.

Intelligence artificielle : une utilisation limitée pour des conseils sur la santé

Les auteurs de cette étude ont interrogé un échantillon représentatif de plus de 2.400 adultes sur la fréquence à laquelle ils utilisaient l'IA, leur confiance et leur opinion sur l'IA comme outil pour la recherche d’informations de santé en ligne. Environ deux tiers des participants ont déclaré avoir déjà utilisé l’IA, pour une personne sur dix, il s’agissait d’un usage quotidien. "De nombreuses personnes interagissent peut-être avec l'IA sans le savoir, car elle est de plus en plus intégrée aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux", soulèvent les auteurs. 17 % des répondants ont indiqué avoir utilisé des chatbots basés sur l'IA, au moins une fois par mois, spécifiquement pour trouver des informations et des conseils en matière de santé. "Chez les moins de 30 ans, ce chiffre atteint 25 %", soulignent-ils.

Les jeunes font davantage confiance à l’IA

Parmi ces personnes, seulement une poignée considère l’IA comme une source de confiance sur les sujets de santé. 5 % des répondants ont déclaré être "très confiants" quant à l'exactitude des informations de santé générées par l’IA. "Bien que la confiance dans l'IA pour les informations de santé ne varie pas beaucoup selon l'âge, les jeunes adultes se montrent plus confiants dans les conseils de santé prodigués par les chatbots que leurs aînés", notent les chercheurs. Pour Lunna Lopes, autrice principale du rapport, cela est probablement lié aux habitudes d’utilisation de l’IA. "Les jeunes adultes sont plus susceptibles de déclarer utiliser et interagir avec l'intelligence artificielle, estime-t-elle. Il s'ensuit donc que la familiarité avec les plateformes d'IA, et l'IA en général, renforce leur confiance."

IA et santé : une confiance amenée à évoluer ?

Globalement, les répondants étaient partagés sur la confiance à accorder à l’IA en matière de santé. Plus de la moitié des adultes ne savaient pas si l'IA aide ou nuit aux personnes cherchant des informations médicales précises. "Les gens ne sont pas encore prêts à faire aveuglément confiance à l'IA en matière d'informations de santé", estime Lunna Lopes. À mesure que les gens utiliseront plus fréquemment l'IA, deviendront-ils plus confiants dans leur capacité à distinguer le vrai du faux ? Ou sera-t-il encore plus difficile de distinguer le vrai du faux à partir de ces modèles d'IA ?" Pour cette spécialiste, il est impossible de le prédire.