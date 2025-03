Comment l'ARNm a changé le cours de la pandémie

L'ESSENTIEL En mars 2020, quand l'OMS déclare le Covid-19 "pandémie mondiale", la mise au point d'un vaccin apparaît comme la seule issue possible de la crise.

Deux laboratoires ont choisi d'appliquer la technologie de l'ARN messager pour accélérer la recherche sur un vaccin contre le Covid-19.

La vaccination ARNm contre le Covid a pu débuter à grande échelle moins d'un an après la déclaration de pandémie mondiale.

11 mars 2020 : l’OMS déclare que le SARS-CoV-2 responsable du Covid-19 a provoqué une pandémie, une épidémie mondiale. Alors les scientifiques du monde entier se lancent dans une course effrénée pour mettre au point un vaccin en un temps record.

Très vite, première performance, en quelques semaines, des chercheurs chinois séquencent le génome du virus responsable de la maladie, leSARS-CoV-2, et découvrent que la clé de ce virus est une protéine Spike, une substance glycoprotéine située à sa surface. C’est elle qui est le responsable du COVID-19. Elle joue un rôle clé dans l’infection en se fixant à des récepteurs que l’on trouve sur les cellules humaines ; une sorte de code pour ouvrir la porte de la cellule et faciliter ainsi l'entrée du virus qui lui permet de déclencher l’infection.

Spike sera la cible principale des vaccins contre la COVID-19, qui entraîneront le système immunitaire à la reconnaître et à la neutraliser.

L’ennemi et ses faiblesses ont vite été connus.

Les chercheurs ont d’abord envisagé la technologie classique, celle des vaccins classiques à virus inactivé, comme celui contre la grippe… Excellente idée à condition d’avoir des années devant soi…

Mais il y avait une nouvelle approche : les vaccins à ARN messager. L’ARN est une molécule biologique qui transporte et traduit l’information génétique contenue dans l’ADN. L’ADN reste dans le noyau des cellules tandis que l’ARN messager sert d’intermédiaire pour transporter l’information génétique à l’extérieur. Un mécano intime.

La technologie ARN messager (ARNm) n’est pas nouvelle, mais elle n’avait jamais été utilisée à grande échelle pour un vaccin. Son principe est simple : plutôt que d’injecter un virus atténué ou une protéine virale, comme dans le vaccin de la grippe par exemple, ce qui permet de « dresser » parfois faiblement, l’organisme contre le virus de la maladie, on administre un morceau d’ARN, qui contient les instructions pour fabriquer la protéine Spike du SARS-CoV-2.

Avec la vaccination, le corps humain produit temporairement cette protéine, mais c’est un intrus, ce qui déclenche une réponse immunitaire. Le système immunitaire apprend alors à reconnaître et détruire la protéine Spike… et donc à se défendre contre le vrai virus en cas d’infection.

L'ARNm, une technologie novatrice pour des traitements contre le cancer

C’est alors que deux sociétés, dont on entendra le nom dans le monde entier, émergent en tête de la course : Pfizer-BioNTech et Moderna. Elles travaillent sur cette technologie novatrice depuis des années, notamment pour des traitements contre le cancer. Avec la pandémie, elles voient l’opportunité d’appliquer cette innovation aux vaccins.

Une réunion un peu surréaliste, qu’un des participants m’a rapporté, dans le bureau du président Trump, à la maison Blanche. Extraits :

. « Qui peut fabriquer un vaccin demain ? » Ils sont deux à lever le doigt.

. « Vous avez besoin de quoi ? »

. « Money… »

Le lendemain les fonds étaient là ! Après tout s’est précipité :

. Avril 2020 : Les premiers essais de vaccins à ARNm débutent sur des volontaires.

. Juillet 2020 : Les essais de phase 3 sont lancés avec des dizaines de milliers de participants dans plusieurs pays. Un essai de phase 3 d’un vaccin est une étude clinique à grande échelle réalisée sur plusieurs milliers de volontaires pour évaluer son efficacité et sa sécurité dans des conditions réelles. Il compare généralement le vaccin à un placebo ou à un vaccin existant afin de mesurer la réduction du risque d’infection et d’identifier d’éventuels effets secondaires rares.

. Novembre 2020 : Pfizer-BioNTech et Moderna annoncent des résultats exceptionnels : leurs vaccins sont efficaces à plus de 90 % contre la COVID-19.

. 2 décembre 2020 : Le Royaume-Uni devient le premier pays au monde à approuver un vaccin contre la COVID-19 (Pfizer-BioNTech).

. 21 décembre 2020 : L’Agence européenne des médicaments (EMA) autorise le vaccin Pfizer-BioNTech en Europe.

Jamais un vaccin n’avait été développé aussi rapidement.

En janvier 2021, le démarrage d'une vaccination à grande échelle

Dès janvier 2021, la vaccination commence à grande échelle à travers le monde. Les populations prioritaires sont d’abord les personnes âgées, les soignants et les personnes vulnérables.

En quelques mois, des millions de doses sont administrées et les premiers effets se font sentir : le nombre d’hospitalisations chute dans les pays où la vaccination progresse rapidement.

Mais la campagne est aussi marquée par des défis logistiques et politiques : tensions sur l’approvisionnement en doses, hésitation vaccinale et craintes d’effets secondaires. Le monde apprend à connaître le terme « variant d’un virus ». Un variant est une version modifiée de celui-ci, résultant de mutations au fil des transmissions. Certains variants peuvent modifier la transmissibilité, la gravité de la maladie ou l’efficacité des traitements et vaccins. On apprend leurs noms, Alpha, Delta, Omicron, qui posent la question de l’efficacité des vaccins sur le long terme.

La technologie ARNm va révolutionner d'autres domaines médicaux

Aujourd’hui, quatre ans plus tard, la pandémie est sous contrôle grâce à la vaccination, bien que le virus continue de circuler. Mais l’histoire du vaccin contre la COVID-19 ne s’arrête pas là : la technologie ARN messager est en train de révolutionner d’autres domaines médicaux, avec des recherches sur des vaccins contre le cancer, la grippe, le Sida et même certaines maladies génétiques.

La découverte et la mise au point du vaccin contre la COVID-19 ont représenté un exploit médical et scientifique sans précédent. En moins de 12 mois, un virus inconnu a été identifié, séquencé, étudié et un vaccin efficace a été développé, testé et déployé à l’échelle mondiale. Des millions de vies ont été sauvées, et la technologie ARNm promet de révolutionner la médecine bien au-delà de la COVID-19. Si la pandémie a été une épreuve mondiale, elle a aussi été la preuve que la science, lorsqu’elle est soutenue et financée, peut accomplir des miracles.