Schizophrénie, dépression : la pénurie de quétiapine, une menace pour les patients

L'ESSENTIEL Selon l'ANSM, "60 % du marché français" est désormais concerné par de "fortes tensions d'approvisionnement" de quétiapine, un médicament "essentiel" pour traiter les troubles bipolaires, la schizophrénie ainsi que certaines dépressions.

En 2024, pas moins de 250.000 personnes ont eu recours à cet antipsychotique, et plus de 2,8 millions de boîtes ont été vendues en pharmacie.

Face à cette crise, l’agence du médicament recommande de ne plus "initier de traitement à base de quétiapine, sauf pour les patients présentant un épisode dépressif caractérisé dans le cadre d’un trouble bipolaire", et de privilégier d'autres médicaments.

Depuis plusieurs semaines, patients et professionnels de santé font face à une situation critique : une pénurie massive de quétiapine, un médicament crucial dans le traitement de plusieurs troubles psychiatriques. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), "60 % du marché français" est désormais concerné par de "fortes tensions d'approvisionnement" affectant "tous les dosages" disponibles.

Un traitement "essentiel" contre des troubles psychiatriques

La quétiapine, connue en France sous le nom de Xeroquel et sous différentes formes génériques, fait partie des médicaments "essentiels" pour traiter les troubles bipolaires, la schizophrénie ainsi que certaines dépressions, en complément d'autres médicaments. En 2024, pas moins de 250.000 personnes ont eu recours à cet antipsychotique, et plus de 2,8 millions de boîtes ont été vendues en pharmacie. Son absence prolongée représente donc une menace sérieuse pour la stabilisation de nombreux patients.

Le Professeur Antoine Pelissolo, chef de service à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne), tire la sonnette d’alarme sur son site : "La rupture actuelle de quétiapine crée une situation inédite et vraiment très problématique. [...] La quétiapine fait partie des molécules permettant souvent de bien soigner et de stabiliser au long cours ces troubles potentiellement graves, qui peuvent altérer fortement la qualité de vie et le 'fonctionnement' de la personne dans sa vie quotidienne."

L’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) a également exprimé son inquiétude dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé Yannick Neuder. "L'absence de ce médicament, qui est le seul à avoir l'autorisation de mise sur le marché pour la dépression dans le trouble bipolaire, pourrait entraîner une augmentation des suicides des personnes concernées (20 % des patients bipolaires non traités décèdent par suicide)", alerte l'association.

"Un problème de production"

La quétiapine est principalement produite par l’entreprise grecque Pharmaten International, qui rencontre actuellement "un problème de production", selon l'ANSM. "On fait face à une vraie absence de visibilité" et à "de grosses incertitudes" concernant la remise à disposition du médicament, explique Pierre-Olivier Farenq, directeur du centre d’appui des situations à risque de l’ANSM, cité par Le Monde.

Face à cette crise, l’agence du médicament recommande de ne plus "initier de traitement à base de quétiapine, sauf pour les patients présentant un épisode dépressif caractérisé dans le cadre d’un trouble bipolaire". D'autres médicaments doivent être privilégiés dès que cela est possible.

Pour les patients déjà sous traitement, l'ANSM envisage également plusieurs solutions : l'utilisation de préparations magistrales de quétiapine à libération immédiate, disponibles dans certaines officines depuis janvier, et l'importation de quétiapine à libération prolongée ou immédiate, afin d'assurer une continuité des soins.