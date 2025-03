Ces deux âges auxquels on prend un «coup de vieux»

L'ESSENTIEL Le vieillissement n’est pas un processus linéaire.

Deux âges sont marqués par des changements accrus dans l’organisme : 44 et 60 ans.

Les scientifiques ne savent pourquoi ces périodes sont particulièrement importantes dans le vieillissement.

Notre corps évolue au fil des années, mais certaines périodes sont plus décisives. Comme il existe des pics de croissance, il y a aussi des "coups de vieux". Dans Nature Aging, des scientifiques de l’université de Stanford, aux États-Unis, expliquent qu’il existe deux âges clés dans le vieillissement : 44 et 60 ans.

Santé et vieillissement : une étude sur plus de 250.000 points de données

Avant de parvenir à ce résultat, les auteurs ont récolté les échantillons biologiques de 108 participants sur plusieurs années. Ils étaient âgés de 25 à 75 ans. Les scientifiques se sont intéressés à plus de 135.000 molécules présentes dans leur organisme et à leur microbiome. Au total, cela représentait près de 250 milliards de points à étudier. "Ils ont constaté que des milliers de molécules et de microbes subissent des changements dans leur abondance, soit en augmentant, soit en diminuant - environ 81 % de toutes les molécules qu'ils ont étudiées présentaient des fluctuations non linéaires de nombre, ce qui signifie qu'elles ont changé plus à certains âges qu'à d'autres moments", précise un communiqué. Les plus grands changements en termes de quantité se produisaient au milieu de la quarantaine et au début de la soixantaine.

Des changements liés à l’âge présents chez les hommes et les femmes

Les auteurs de l’étude n’ont pas été surpris de constater de nombreuses variations à l’âge de 60 ans, car cette période est associée à l’augmentation du risque de développer certaines maladies. Mais le "coup de vieux" de 44 ans était plus inattendu. L’analyse des données selon le genre a permis de constater que ces changements étaient présents chez les hommes et chez les femmes. "Cela suggère que si la ménopause ou la périménopause peuvent contribuer aux changements observés chez les femmes au milieu de la quarantaine, il existe probablement d'autres facteurs plus importants qui influencent ces changements chez les hommes et les femmes, souligne Xiaotao Shen, premier auteur de l’étude. L'identification et l'étude de ces facteurs devraient être une priorité pour les recherches futures."

Vieillissement : deux périodes de changement distinctes

La première période "vieillissement" est celle des modifications dans les molécules liées au métabolisme de l’alcool, de la caféine et des lipides. La seconde est marquée par des évolutions dans le métabolisme des glucides et de la caféine, à la régulation immunitaire, à la fonction rénale, aux maladies cardiovasculaires, à la peau et aux muscles. "Il est possible que certains de ces changements soient liés à un mode de vie ou à des facteurs comportementaux qui se regroupent dans ces groupes d'âge, plutôt que d'être motivés par des facteurs biologiques, estime l’auteur principal de l’étude Michael Snyder. Par exemple, le dysfonctionnement du métabolisme de l'alcool pourrait résulter d'une augmentation de la consommation d'alcool au milieu de la quarantaine, souvent une période stressante de la vie."

L’analyse des causes de ces changements fait partie des projets des chercheurs, mais ils recommandent d’ores et déjà d’adapter nos modes de vie à ces deux tranches d’âge. Cela passe notamment par la pratique d’une activité physique pour protéger le cœur et les muscles, et à une diminution de la consommation d’alcool. "Je crois fermement que nous devrions essayer d'ajuster nos modes de vie tant que nous sommes encore en bonne santé", estime le scientifique.