L'ESSENTIEL La dépression est liée à un vieillissement biologique plus avancé.

Les résultats suggèrent que le vieillissement biologique est lié à la fois à la santé mentale et physique.

L’âge biologique est un indicateur plus précis que l’âge chronologique, mesuré uniquement par la date de naissance, pour indiquer l’état de santé physique et mental d’une personne. Dans une étude publiée le 9 février dans la revue eLife, des chercheurs hollandais du département de psychiatrie du centre hospitalier universitaire d’Amsterdam indiquent que le sexe masculin, l’indice de masse corporelle (IMC) et le tabac sont les trois facteurs les plus importants de vieillissement de l’âge biologique.

Cinq mesures de l’âge biologique

Pour déterminer l’âge biologique, les scientifiques utilisent plusieurs indicateurs : la mesure de la longueur des télomères, qui sont des petites coiffes à l'extrémité de nos chromosomes qui raccourcissent avec l'âge, les modifications chimiques de notre ADN (l’épigénétique) et les modifications des protéines et des métabolites de notre corps (les métabolites et la protéomique). Des études antérieures ont estimé que ces mesures sont un indicateur de l’état de santé physique et mental d’un individu sans savoir si elles s’influencent mutuellement. Cette nouvelle recherche est la première à combiner ces mesures individuelles de l'âge biologique et à montrer comment elles sont liées à la santé mentale et physique. “Pour développer une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents au vieillissement biologique, nous voulions examiner comment les indicateurs du vieillissement biologique sont liés les uns aux autres, comment ils sont liés aux déterminants de la santé physique et mentale, et si une horloge biologique combinée, composée de tous les âges indicateurs est un meilleur prédicteur de la santé”, pose l'auteur principal Rick Jansen, professeur adjoint au Département de psychiatrie, Amsterdam UMC, Pays-Bas.

Pour mener leur étude, les chercheurs ont utilisé des échantillons de sang de près de 3 000 personnes qui participent à une étude néerlandaise sur la dépression et l'anxiété. Ils ont appliqué une modélisation informatique pour créer des indicateurs biologiques individuels de vieillissement basés sur cinq mesures couramment utilisées : la longueur des télomères, l'épigénétique, les niveaux de gènes, les métabolites et la protéomique. Ces cinq indicateurs ont ensuite été liés à différents facteurs tels que le sexe, le mode de vie et les troubles physiques et mentaux connus, tels que la dépression.

La dépression, également facteur de vieillissement de l’âge biologique

Sur les cinq indicateurs biologiques du vieillissement, seuls trois ont interagi de manière significative chez les individus, de sorte qu'une augmentation d'un indicateur correspond également à une augmentation de l'autre. Ces trois facteurs sont : être de sexe masculin, avoir un indice de masse corporelle (IMC) élevé et fumer. Avoir un syndrome métabolique a aussi une influence sur l’âge biologique. L'équipe de chercheurs a également confirmé que la dépression est liée à un vieillissement biologique plus avancé. Cela suggère que le vieillissement biologique est lié à la fois à la santé mentale et physique.

“Nos travaux suggèrent que les indicateurs biologiques du vieillissement suivent en grande partie des aspects distincts, mais qui se chevauchent partiellement, du processus de vieillissement, conclut l'auteure principale Brenda Penninx, professeur d'épidémiologie psychiatrique au département de psychiatrie de l’UMC. Pris ensemble, nos résultats contribuent à la compréhension et à l'identification des déterminants biologiques de l'âge - importants pour le développement de résultats pour la recherche clinique et basée sur la population.”