Insomnie chez les seniors : le sport serait le meilleur remède

L'ESSENTIEL L'insomnie affecte une personne âgée sur cinq et nuit à leur qualité de vie. Une analyse de 24 études montre que l'exercice physique améliore le sommeil des seniors.

Parmi les activités testées, le renforcement musculaire est le plus efficace, améliorant l'Indice de Qualité du Sommeil de Pittsburgh (GPSQI) de 5,75 points, devant l'exercice aérobic (4,35 points).

Bien que l'éducation au sommeil, destinée à apprendre aux gens à mieux dormir, ait aussi montré des effets positifs, elle reste inférieure aux bénéfices de l'exercice musculaire.

Touchant jusqu’à une personne âgée sur cinq, l'insomnie altère la qualité de vie, la santé cognitive et les performances quotidiennes. Comment en venir à bout ? Une récente méta-analyse, publiée dans la revue Family Medicine and Community Health, confirme aujourd’hui que l'activité physique peut considérablement améliorer le sommeil des seniors. Sans surprise, certains exercices s’avèrent plus efficaces que d’autres pour lutter contre le syndrome des nuits blanches.

L'activité physique, un remède naturel contre l'insomnie

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont analysé 24 études datant de 1996 à 2021 et impliquant quelque 2.000 adultes de plus de 60 ans, avec un âge moyen de 70 ans. Les participants pratiquaient différents types d'exercices : aérobic (marche rapide, natation, danse), renforcement musculaire (poids, pompes, gainage), équilibre (montées de marche, marche talon-pointe), flexibilité (yoga, Pilates, gymnastique) ou encore une combinaison de plusieurs de ces disciplines.

La majorité des programmes d'exercice duraient 14 semaines, avec des sessions d'environ 50 minutes, deux à trois fois par semaine, précise un communiqué. Pour mesurer l'effet sur l'insomnie, les chercheurs ont utilisé un questionnaire d'auto-évaluation baptisé Indice de Qualité du Sommeil de Pittsburgh (GPSQI).

Le renforcement musculaire, le plus efficace

En comparant les différentes activités, l’étude révèle d’abord que tous les sports favorisent un bon sommeil. Dans le détail, la combinaison de plusieurs exercices améliore le GPSQI de 2,35 points, tandis que l'exercice d’aérobic l’améliore de 4,35 points. Mais c'est le renforcement musculaire, plus exactement l’entraînement dit "de résistance" (avec des poids ou des élastiques), qui obtient les meilleurs résultats, avec un boost de 5,75 points.

"Le sommeil permet essentiellement de récupérer de l’usure du corps qui s’est produite pendant la journée, explique la psychologue spécialiste du sommeil Jade Wu, interrogée sur le sujet par CNN. Dans la mesure où la musculation use littéralement les muscles, le sommeil s’avère donc nécessaire pour les réparer et les développer."

Bien que l'éducation au sommeil, destinée à apprendre aux gens à mieux dormir, ait également montré des effets positifs, elle reste inférieure aux bénéfices de l'exercice musculaire, selon les chercheurs. "L'exercice, en particulier le renforcement musculaire et l'exercice aérobic, améliore significativement la qualité du sommeil", concluent-ils.