Réforme : le droit de prescrire parmi les nouvelles missions des infirmiers

L'ESSENTIEL L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le texte de loi encadrant la profession d'infirmier.

Le texte a entre autres créé les notions de "consultation infirmière" et de "diagnostic infirmier".

Il doit encore passer devant le Sénat.

Les 640.000 infirmiers et infirmières présents sur le sol français voient leurs missions redéfinies en partie par la proposition de loi approuvée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Le texte prévoit entre autres la création des notions de “consultation infirmière” et “diagnostic infirmier”.

Réforme : quelles sont les 5 missions des infirmiers ?

Face à l’extension des déserts médicaux, les infirmiers ont vu leurs pratiques intégrer de plus en plus des tâches généralement attribuées aux médecins comme la vaccination, la réalisation de certificats de décès ou le suivi de malades chroniques…

Ce nouveau texte a ainsi pour objectif de “concrétis(er) dans la loi la refonte du métier”, a expliqué le ministre de la Santé Yannick Neuder. "Il est temps de faire confiance à ces professionnels de santé et de leur dire haut et fort qu’ils sont essentiels dans la prise en charge des Français", a ajouté le président de la commission des affaires sociales, Frédéric Valletoux (Horizons) lors du vote du texte lundi soir.

Les changements les plus réclamés par les infirmiers sont principalement dans l’article 1 de la loi. Ce dernier présente les 5 missions de ces professionnels de santé :

la réalisation de soins infirmiers “curatifs, palliatifs, relationnels et destinés à la surveillance clinique” ;

le suivi du parcours de santé des patients et leur “orientation” ;

la prévention : cela inclut le dépistage et l’éducation thérapeutique ;

la participation à la formation des pairs ;

la recherche.

De plus, le texte a créé les notions de "consultation infirmière" et de "diagnostic infirmier". La nouvelle loi prévoit également que ces soignants puissent "prescrire" certains médicaments. Ils seront recensés par arrêté. Cette liste sera revue tous les trois ans.

L’article 2 offre aux infirmiers en pratique avancée (IPA) de deux nouveaux types d’activité : les services de protection maternelle et infantile (PMI) et ceux de santé scolaire et d’aide sociale à l’enfance.

Face aux critiques notamment des docteurs, les élus qui ont travaillé sur le texte assurent que les changements effectués ne visent pas à “empiéter sur le champ de compétence” des médecins, mais d’agir “en complémentarité”.

Infirmières : des négociations sur la rémunération en septembre, si tout va bien

Si le texte a été adopté à l’unanimité, plusieurs députés ont souligné la nécessité d’améliorer aussi la rémunération et la formation des infirmiers. Des amendements prévoyant l'ouverture d'une négociation sur les tarifs infirmiers lors de la publication et de l'actualisation de l'arrêté encadrant les actes réalisés par la profession ont ainsi été votés.

Avant de pouvoir être appliqué, le texte doit encore être voté en première lecture au Sénat, puis définitivement dans les deux chambres. Le ministère de la Santé espère que ce travail législatif se fera rapidement pour pouvoir “enclencher les négociations conventionnelles à partir de septembre”.