« Des jours meilleurs », le film qui balaie le tabou de l'alcoolisme au féminin

L'ESSENTIEL Le film "Des Jours Meilleurs" traitant de l'alcoolisme au féminin sortira en salles le 23 avril prochain.

Il raconte l'histoire d'un groupe de femmes en reconstruction dans un centre de désintoxication.

Ce film fait un zoom sur les bienfaits de l'activité physique dans le traitement de l'addiction à l'alcool.

Elles s’appellent Diane, Alice, Suzanne, Chantal.... Elles ont toutes un point commun : elles sont alcooliques. Plus exactement addictes à l’alcool. Car oui, on peut parler d’addiction à l’alcool. Et c’est une maladie.

Le film « Des jours meilleurs », qui sortira au cinéma le 23 avril 2025, et que nous avons pu visionner en avant-première, traite admirablement de ce sujet encore tabou : l’alcoolisme chez la femme, mais aussi des cures de désintoxication.

Il amène une vision globale de ce fardeau, de ses déboires et de son combat. Car oui, comme c’est une maladie, on peut la soigner même si ce n’est pas simple.

Une abstinence difficile à conserver

Le film, tourné comme un documentaire, parle sans tabou de l’alcoolisme, de sa naissance à sa fin espérée pour répondre à plusieurs questions : pourquoi est-on happé par l’alcool et son cycle infernal ? Et comment s’en sortir, même si c’est difficile ?

Sous les traits de talentueuses comédiennes connues (Michèle Laroque, Valérie Bonneton, Sabrina Ouazani en têtes d’affiche), mais aussi moins connues (Sophie Leboutte, Myriem Akheddiou, Laurence Cottet…), l’alcoolisme est vu sous tous ses angles.

C’est en fait l’histoire d’un groupe de femmes venues, plus ou moins contraintes, se reconstruire dans un centre de désintoxication, en espérant sortir de là abstinentes et plus fortes. Elles ont chacune leur histoire, mais tout le monde peut s’y reconnaitre, ou quelqu’un de son entourage. Car nul n’est à l’abri, hommes et femmes confondus.

La perte d’un proche, l’accumulation de dettes, une histoire familiale chaotique, ou encore une vie professionnelle compliquée, la liste de causes de l’alcoolisme sont nombreuses et habilement abordées dans ce film. On ne nait pas alcoolique mais on peut tous le devenir.

Ce film met en valeur des évidences (l’alcoolisme est visible) mais aussi des choses qu’on ne soupçonnait pas car l’alcoolisme est souvent caché pour que personne ne se doute de quoique ce soit. Et tout ça avec un peu d’humour.

De nombreux sujets sont traités, notamment le déni : « Je ne suis pas alcoolique, j’aime juste faire la fête », « moi je crois que j’ai juste un problème de sucre dans le sang, plus que d’alcool », ou encore le 1er verre : « j’ai bu un verre de vin comme tout le monde », « A 7 ans en jouant avec mon père »…

L’activité physique, un atout pour guérir

L’activité physique, thérapie reconnue dans la prise en charge de l’alcoolisme, est l’un des éléments les plus importants du film. Denis (Clovis Cornillac), ancien alcoolique et éducateur sportif du centre de désintoxication le rappelle : « le sport freine les envies de consommer ». Et pour ça, il veut faire participer ces femmes, qui veulent donner un sens à leur vie, au Rallye des Dunes dans le désert marocain. Parmi ses nombreux bénéfices, l’activité physique améliore la qualité de vie, l’image corporelle et la confiance en soi. Elle diminue le stress, l’anxiété, la dépression et améliore la fatigue, la qualité du sommeil.

Mais ne nous voilons pas la face, les rechutes (multiples) sont possibles à plus ou moins long terme, mais un accompagnement optimal, médical, familial et professionnel, est un atout majeur de la guérison.

Et sans tomber dans le pathos, grâce à ce film, comme dans la vraie vie, tous les espoirs sont permis car, comme l’a si bien dit si bien Valérie Bonneton lors de la présentation du film au Festival de l’Alpe D’Huez : « tout est possible même si ça parait impossible ».

"Des Jours Meilleurs", sortie en salles le 23 avril.