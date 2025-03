Plus vous allaitez longtemps votre enfant, plus sa tension artérielle est basse

L'ESSENTIEL L’allaitement prolongé, soit d’au moins six mois, favorise la diversification des bactéries intestinales chez les bébés.

Ces bactéries intestinales sont capables de transformer les glucides du lait maternel en acides gras à chaîne courte, qui peuvent faire baisser la tension artérielle des enfants à l’âge de six ans.

"Un intestin perméable a été lié à l'inflammation et à l'augmentation de la pression artérielle", ont rappelé les chercheurs.

"Des expériences sur des souris sans germe indiquent que le microbiote intestinal humain influence la pression artérielle, mais aucune étude n'a examiné de manière prospective si le microbiote intestinal des nourrissons affecte leur future tension artérielle pendant l'enfance", ont indiqué des chercheurs américains et danois. C’est pourquoi ils ont décidé de mener des travaux publiés dans la revue Journal of the American Heart Association.

L'allaitement maternel prolongé est lié aux effets hypotenseurs de certaines bactéries intestinales

Dans le cadre de l’étude, l’équipe a examiné les données de 526 bébés participant à une recherche prospective au Danemark. Pour établir un lien entre les bactéries intestinales du nourrisson, qui peuvent être influencées par la nutrition et sont responsables de diverses fonctions de santé, et la tension artérielle de l'enfant, elle a prélevé des échantillons de matières fécales au cours de la première semaine, du premier mois et de la première année de leur vie. Trois et six ans plus tard, ils ont mesuré la tension artérielle des enfants. Par la suite, les scientifiques ont évalué l'influence de l'allaitement maternel, qui a été mesuré dans ces travaux pour des durées d'au moins six mois.

Les résultats ont montré que les nourrissons dont les bactéries intestinales étaient plus diversifiées au bout d'un mois avaient une tension artérielle plus basse six ans plus tard. Chez les bébés allaités pendant au moins six mois, l'effet de réduction de la tension artérielle lié à la présence d'une plus grande diversité de bactéries dans l'intestin était encore plus marqué. Dans le détail, les bébés ayant une plus grande diversité de bactéries intestinales tout au long du premier mois de leur vie avaient une tension artérielle systolique inférieure d'environ 2 mm Hg six ans plus tard s'ils avaient été allaités pendant au moins six mois.

Des bactéries intestinales transforment les glucides du lait maternel en acides gras à chaîne courte

D’après les auteurs, cela peut s’expliquer par le fait que certaines bactéries intestinales ont développé un mécanisme biologique spécialisé qui leur permet de convertir les glucides du lait maternel, par ailleurs indigestes, en calories et en substances utilisables par l'organisme. "Certaines espèces de Bifidobacterium, dont B. infantis, sont des vedettes lorsqu'il s'agit de décomposer ces glucides et de les transformer en acides gras à chaîne courte qui peuvent influencer la tension artérielle et favoriser la santé cardiovasculaire."

Chez les enfants qui ne sont pas allaités, les bactéries qui ne se nourrissent pas d'hydrates de carbone du lait maternel peuvent dégrader les hydrates de carbone qui tapissent les intestins. Cela peut entraîner un état, appelé "intestin perméable", dans lequel les bactéries et les graisses peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. "Un intestin perméable a été lié à l'inflammation et à l'augmentation de la pression artérielle chez les adultes."

Autre constat : certains types de bactéries, dont Helicobacter pylori qui peut être transmise de la mère à l'enfant et créer des niveaux persistants d'inflammation faible, étaient présents chez quelques enfants. Ces dernières étaient liées à une augmentation de la tension artérielle des années plus tard.