Vinaigre de cidre : est-ce réellement efficace pour perdre du poids ?

L'ESSENTIEL La consommation quotidienne de trois doses de vinaigre de cidre pendant une durée comprise entre 4 et 12 semaines est liée à des réductions des variables anthropométriques, plus précisément de poids, d’indice de masse corporelle, de tour de taille et taux de graisse corporelle.

Les personnes ayant ingéré 15 ml de produit pendant au moins huit semaines ont vu leur taux de glycémie, de triglycérides et de cholestérol diminuer.

Les chercheurs n'ont détecté aucun indicateur de risque majeur après 12 semaines d'utilisation du vinaigre de cidre.

Dans le monde entier, l’obésité et le surpoids sont devenus des problèmes de santé importants, d'où l'intérêt croissant pour les remèdes naturels permettant de réduire le poids. Vanté pour ses propriétés amincissantes sur les réseaux sociaux et certains magazines, le vinaigre de cidre de pomme est l'un de produits qui a gagné en popularité.

"Les défenseurs du vinaigre de cidre expliquent cet usage par le fait que la consommation de ce vinaigre avant les repas stimulerait la sensation de satiété (l’impression d’avoir assez mangé), réduisant ainsi les quantités d’aliments ingérés à chaque repas. D’autres hypothèses existent, autour de la capacité du vinaigre de cidre à augmenter le métabolisme de base et favoriser l’utilisation des graisses du corps comme source d’énergie ('effet brûle-graisses')", selon le site Santé.fr. D’après ses adeptes, il faudrait consommer trois cuillères à soupe de vinaigre de cidre diluées dans de l'eau à jeun le matin, puis quelques minutes avant chaque repas. Pour une efficacité optimale, la cure de vinaigre de cidre devrait être poursuivie durant trois à six mois, l'idéal étant de faire des cures de trois mois, deux fois dans l'année.

Obésité, surpoids : les patients ont consommé 5, 10 ou 15 ml de vinaigre de cidre

Mais que dit la science sur les effets du vinaigre de cidre sur le poids ? Des chercheurs libanais se sont penchés la question dans une étude publiée dans la revue BMJ Nutrition, Prevention & Health. Afin d’examiner l'innocuité et l'efficacité du vinaigre de cidre pour réduire le poids et améliorer les profils lipidiques et glycémiques, ces derniers ont recruté 120 personnes en surpoids et obèses (74 femmes et 46 hommes). Les participants étaient âgés de 12 à 25 ans avec un IMC compris entre 27 et 34 kg/m2, ne souffraient pas de maladies chroniques ni ne prenaient de médicaments et n'avaient pas consommé de vinaigre de cidre au cours des huit semaines précédant l’intervention.

Après avoir rempli des questionnaires pour fournir des informations démographiques, cliniques et alimentaires, les volontaires ont été divisés en quatre groupes. Pendant 12 semaines, certains ont reçu soit 5, 10 ou 15 ml de vinaigre de cidre contenant 5,0 % d'acide acétique mélangé à 250 ml d'eau régulièrement. Le reste des adultes ont bénéficié d’un placebo, plus précisément de l'eau contenant de l'acide lactique (250 mg pour 100 ml). Des mesures des paramètres anthropométriques, de la glycémie à jeun, des taux de triglycérides et de cholestérol ont été effectuées au début de l’étude, 4, 8 et 12 semaines après.

Perte de poids : le vinaigre de cidre, "un complément anti-obésité prometteur"

Selon les résultats, trois doses quotidiennes de vinaigre de cidre entre les semaines 4 et 12 réduisaient considérablement les mesures anthropométriques, telles que l'indice de masse corporelle, le poids, le taux de graisse corporelle et les tours de taille. Les diminutions de l'indice de masse corporelle et du poids étaient dépendantes de la dose et du temps, les changements les plus significatifs se produisant au cours de la semaine 12. L'effet du vinaigre de cidre de pomme sur les circonférences de la taille et le taux de graisse corporelle était dépendant du temps, avec des effets profonds 12 semaines après la prise de vinaigre de cidre. Cependant, aux semaines 8 et 12, les trois doses ont montré une efficacité comparable pour réduire les circonférences de la taille et le taux de graisse corporelle par rapport à la valeur initiale.

Les auteurs ont observé que la consommation de 15 ml de vinaigre de cidre de pomme pendant au moins huit semaines peut réduire les taux de sucre à jeun, de triglycérides et de cholestérol total chez les personnes en surpoids ou obèses. "Aucun facteur de risque significatif n'a été observé au cours des 12 semaines de consommation de vinaigre de cidre. (…) Ce produit pourrait être un complément anti-obésité prometteur qui ne produit pas d'effets secondaires", peut-on lire dans les conclusions des recherches.