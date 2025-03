L’homme à l’anticorps rarissime qui a sauvé des millions de bébés est décédé

L'ESSENTIEL James Harrison a donné son sang pendant 60 ans.

Cet homme était porteur d'anticorps Anti-D : il a permis de sauver des milliers de bébés atteints de la maladie de Rhésus.

Cette pathologie est provoquée par une incompatibilité entre le rhésus de la mère et celui du bébé.

Il est décédé après avoir sauvé des millions de bébés. James Harrison s’est éteint le 17 février à l’âge de 88 ans. Cet Australien avait un anticorps rare dans le sang, l’Anti-D. Selon la BBC, ses dons réalisés pendant 63 ans ont permis à 2,4 millions de bébés de survivre. Au total, il a donné son sang 1.173 fois.

Qu’est-ce que l’anticorps Anti-D ?

L’anticorps Anti-D est utilisé pour protéger les bébés en cas de maladie de Rhésus, aussi appelée maladie hémolytique du nouveau-né. Elle est caractérisée par une incompatibilité entre le groupe sanguin de la mère et celui du bébé : la première est de rhésus négatif, alors que le nouveau-né est de rhésus positif. "Le système immunitaire de la mère voit alors les cellules sanguines du bébé comme une menace et produit des anticorps pour les attaquer, indique la BBC. Cela peut sérieusement nuire au bébé, provoquant une anémie sévère, une insuffisance cardiaque ou même la mort." Avant l’utilisation des anticorps Anti-D dans les années 1960, un bébé sur deux décédait de la maladie.

Des dons de sang de 18 à 81 ans

Les médecins ne savent pas pourquoi James Harrison avait autant d’anticorps de cette catégorie dans le sang. Cela pourrait être lié à une importante transfusion sanguine qu’il a reçu à l’âge de 14 ans. L’adolescent avait subi une chirurgie thoracique, et cette transfusion l’a décidé à donner son sang à son tour. Il a commencé ses premiers dons à 18 ans et a continué tout au long de sa vie, toutes les deux semaines, jusqu’à 81 ans. "Il a toujours dit que ça ne faisait pas mal, et que la vie que vous sauvez pourrait être la vôtre", a raconté sa fille, Tracey Mellowship, à la BBC. Selon le média britannique, seulement 200 personnes sont donneuses de cet anticorps spécifique en Australie. Chaque année, 45.000 mères ont besoin de ces transfusions de plasma.

Un anticorps non-reproduit en laboratoire

Pour le moment, les scientifiques n’ont pas réussi à reproduire cet anticorps en laboratoire. Mais des essais sont en cours grâce aux cellules immunitaires des donneurs. Cela pourrait aider de nombreuses femmes enceintes et leurs bébés à travers le monde.