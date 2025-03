Le dentifrice affecte-t-il les bonnes bactéries dans notre bouche ?

L'ESSENTIEL Ce microbiome buccal, composé de plus de 700 espèces bactériennes, protège les gencives et prévient les maladies. Le dentifrice joue un rôle clé dans l'hygiène bucco-dentaire, mais son impact sur ce microbiome est souvent négligé.

Si le fluor et certains agents antibactériens aident à lutter contre les caries, ils pourraient aussi perturber l'équilibre microbien en affectant les bactéries bénéfiques, selon des chercheurs.

Certains dentifrices innovants, intégrant probiotiques et ingrédients ciblés, pourraient permettre de préserver les bonnes bactéries. En attendant, une hygiène bucco-dentaire rigoureuse reste essentielle.

Le brossage des dents est un geste quotidien essentiel pour prévenir les caries et conserver une haleine fraîche. Pourtant, son impact sur le microbiome buccal, cet écosystème complexe de bactéries présentes dans notre bouche, est souvent négligé. Et si nos dentifrices étaient conçus non plus pour éliminer les bactéries, mais pour "collaborer" avec elles ? C’est la question que s’est posé une équipe de chercheurs de la RCSI University of Medicine and Health Sciences, en Irlande, dans un article publié dans The Conversation.

L'action du dentifrice sur les bactéries de la bouche

Notre bouche abrite plus de 700 espèces de bactéries, certaines bénéfiques, d'autres potentiellement nuisibles. Ces micro-organismes contribuent à la digestion, protègent nos gencives et régulent le pH buccal. Lorsqu'un déséquilibre survient, souvent en raison d'une alimentation inadaptée ou d'une hygiène dentaire insuffisante, les bactéries pathogènes prennent le dessus, provoquant caries et maladies des gencives.

Le rôle du dentifrice ne se limite pas à éliminer ces bactéries. Son action principale consiste à perturber le biofilm, cette pellicule adhérente qui permet aux micro-organismes de proliférer. Le brossage mécanique permet de déloger ces accumulations, tandis que les agents abrasifs du dentifrice les fragmentent. Beaucoup de dentifrices contiennent notamment du fluor, reconnu pour renforcer l'émail et limiter l'action des bactéries acidogènes responsables des caries, comme Streptococcus mutans. D'autres formules intègrent des agents antibactériens tels que le fluorure stanneux ou le zinc, visant à réduire les populations nuisibles.

Vers des dentifrices "pro-microbiome" ?

Toutefois, ces substances peuvent également affecter les bactéries bénéfiques, ce qui soulève des interrogations sur leur effet global sur le microbiome buccal. "Certaines études suggèrent que certains agents antibactériens réduisent à la fois les bactéries nocives et bénéfiques, modifiant potentiellement le microbiome d'une manière que nous ne comprenons pas encore totalement. D'autres indiquent que le microbiome se régénère rapidement après le brossage, ce qui rend toute perturbation temporaire", expliquent les chercheurs.

Les scientifiques explorent désormais si des dentifrices pourraient, à l’avenir, adopter une approche plus ciblée, en éliminant uniquement les bactéries nuisibles tout en préservant celles qui protègent notre santé buccale. Quelques solutions émergent, notamment celles intégrant des probiotiques et prébiotiques destinés à renforcer le microbiome plutôt qu'à le perturber. Parmi les pistes explorées : l'arginine, un acide aminé qui favorise le développement des bactéries protectrices, ou encore des antimicrobiens d'origine végétale capables de cibler les biofilms pathogènes sans affecter les bonnes bactéries.

Mais ces innovations en sont encore à un stade précoce et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en valider l'efficacité. En attendant l'arrivée de dentifrices mieux adaptés à notre microbiome, la meilleure stratégie reste d'adopter une hygiène rigoureuse : brossage deux à trois fois par jour avec un dentifrice fluoré, rinçage modéré et fil dentaire quotidien.