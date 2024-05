Microbiome buccal : 4 maladies liées aux bactéries de notre bouche

L'ESSENTIEL Un déséquilibre du microbiome buccal peut conduire à des maladies respiratoires comme la pneumonie, mais aussi à des maladies cardiovasculaires, probablement à cause de l’excès d’inflammation liée à la réponse immunitaire.

Certaines bactéries de la flore buccale comme Fusobacterium, qui a "une grande affinité avec les cellules tumorales malignes", sont aussi associées au cancer du côlon. Les tumeurs infectées seraient plus agressives que celles qui ne le sont pas.

Des études ont également montré que le cerveau des personnes souffrant d'Alzheimer a été colonisé par Porphyromonas gingivalis, l'une des principales bactéries à l’origine de la maladie des gencives.

Tout comme le microbiome intestinal, le microbiome buccal – l’ensemble des bactéries et autres micro-organismes vivant dans notre bouche – joue un rôle essentiel dans notre santé. Le déséquilibre de cette flore orale, causé par une mauvaise alimentation ou hygiène bucco-dentaire, peut provoquer des infections, dont les plus connues sont les caries ou les maladies des gencives (gingivite, parodontite).

Mais ce n’est pas tout : un microbiome buccal déséquilibré peut aussi conduire à des pathologies beaucoup plus graves, bien loin de la bouche. C’est ce que rappelle le professeur Gary Moran, du Trinity College Dublin (Irlande), dans un article publié dans le média indépendant The Conversation.

Déséquilibre du microbiome buccal et maladies respiratoires

"Etant donné que les voies respiratoires commencent dans la bouche et se terminent dans les poumons, il n’est pas surprenant qu'une surcroissance du microbiome oral puisse entraîner l'inhalation de ces microbes dans les poumons", écrit le chercheur. Un excès de bactéries telles que Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae peut ainsi conduire à des maladies respiratoires comme la pneumonie ou la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), caractérisée par un essoufflement, une toux persistante ou encore une production accrue de crachats.

Une association entre microbiome buccal et maladies cardiaques

"Les scientifiques sont depuis des années intrigués par la forte association entre les maladies des gencives et les maladies cardiovasculaires", poursuit Gary Moran, précisant que cela pourrait être "lié à des facteurs de risque communs", ces deux types de pathologies étant par exemple plus fréquentes chez les fumeurs.

Autre explication, la maladie des gencives déclenche, comme toute infection, une importante réponse immunitaire inflammatoire pour la combattre. Or, trop d’inflammation des tissus de l’organisme peut "endommager le système cardiovasculaire". Par ailleurs, les bactéries pathogènes des gencives pourraient "se rendre jusqu’au cœur et causer des infections", mais cela reste encore à prouver.

Une chose est sûre : les études montrent que traiter la maladie des gencives permet de réduire le niveau d’inflammation dans la circulation sanguine et de booster la fonction artérielle, ce qui limite le risque cardiaque.

Bactéries de la bouche et cancer colorectal

"Les bactéries orales sont connues pour voyager à travers l'estomac et dans les intestins. En général, elles ne sont pas bien adaptées à ce nouvel environnement et finissent par mourir", explique le professeur Moran. Mais en 2014, deux études ont montré que les cancers de l’intestin étaient fortement colonisés par une espèce de bactéries appelée Fusobacterium, qu’on trouve habituellement dans la plaque dentaire et qui a "une grande affinité avec les cellules tumorales malignes".

D’après ces travaux, les patients atteints d’un cancer colorectal largement colonisé par cette famille de bactéries répondent moins bien à la chimiothérapie et ont une espérance de vie plus courte que les autres. Et pour cause, les tumeurs infectées par Fusobacterium seraient plus agressives que celles qui ne le sont pas, et donc susceptibles de se propager dans tout le tube digestif.

Maladie des gencives et maladie d’Alzheimer

"La maladie des gencives a été associée à un plus grand déclin cognitif chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, assure Gary Moran. Mais comme ces maladies sont toutes deux liées au vieillissement, il est difficile de déterminer s'il existe une relation de cause à effet." En 2019, des chercheurs ont toutefois démontré que le cerveau des personnes souffrant d'Alzheimer a été colonisé par Porphyromonas gingivalis, l'une des principales bactéries à l’origine de la maladie des gencives. Mais l’idée que le cerveau, censé être stérile, pourrait être infecté par des microbes buccaux demeure "très controversée", selon le spécialiste.

Autant de maladies liées au microbiome buccal qui devraient nous inciter à prendre grand soin de notre hygiène bucco-dentaire, en se lavant les dents deux fois par jour, en passant du fil dentaire, en allant chez le dentiste ou encore en évitant de fumer.