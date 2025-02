Près de 76.000 enfants européens meurent avant 5 ans, quelles sont les causes ?

L'ESSENTIEL D’après un rapport de l’OMS, 75.647 enfants sont décédés avant l’âge de 5 ans en Europe en 2022.

Les infections, les complications liées aux naissances prématurées, l’asphyxie à la naissance, les anomalies congénitales du cœur et le sepsis néonatal font partie des raisons principales de cette mortalité.

Chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, dont la santé mentale est préoccupante, le suicide reste ainsi la première cause de décès.

75.647. En 2022, c’est le nombre d’enfants qui sont morts avant d’avoir l’âge de 5 ans, selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) portant sur 53 pays d’Europe et d’Asie centrale et publié le 25 février. Les causes ? Des infections, des complications liées aux naissances prématurées ou l’asphyxie à la naissance. Les anomalies congénitales du cœur et le sepsis néonatal (septicémie) font également partie des raisons principales de cette mortalité. "Si le taux de mortalité des moins de cinq ans reste très faible en Europe, les écarts entre les pays sont considérables. Ainsi, la plupart des pays de l’Union européenne compte entre 1,5 et 4,1 décès pour 1.000 naissances, à l’opposé du Turkménistan et du Tadjikistan, où ce taux est compris entre 18,2 et 40,4."

Le suicide, la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans

Dans le cadre de cette étude, l’autorité sanitaire a également mis en avant des préoccupations chez les adolescents, dont le cyberharcèlement qui touche 15 % d’entre eux et la consommation de tabac qui concerne 10 % des jeunes. En outre, un adolescent sur cinq souffre d’un trouble mental. Le suicide reste ainsi la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, les filles signalent systématiquement un niveau de bien-être mental inférieur à celui des garçons. "Dans notre monde en ligne et interconnecté, nos jeunes se sentent paradoxalement plus seuls que jamais. Beaucoup d’entre eux sont en difficulté face à leur poids et à leur confiance en eux, ce qui les expose à une mauvaise santé à l’âge adulte", a averti Hans Kluge, directeur régional de l’OMS Europe.

Décès prématurés : les maladies cardiovasculaires et le cancer pointés du doigt

Autre constat : les maladies cardiovasculaires représentent le tiers des décès prématurés dus à des maladies non transmissibles. Le risque est près de cinq fois plus élevé en Europe de l’Est et en Asie centrale qu’en Europe occidentale. Le cancer est à l’origine de 32 % des décès prématurés dans l’ensemble de la région européenne. "Par ailleurs, la crise climatique ne fait qu’aggraver la charge de morbidité des maladies chroniques. Or la région européenne de l’OMS est celle des six régions de l’agence qui se réchauffe le plus rapidement, avec des températures qui augmentent environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale. L’OMS estime à 175.000 le nombre de décès liés à la chaleur chaque année."