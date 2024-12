Alzheimer : des taux de décès plus faibles chez les adultes exerçant ces deux métiers

L'ESSENTIEL La conduite de taxi et d'ambulance est liée à un taux de mortalité par maladie d'Alzheimer plus faible que les autres professions.

Cela pourrait s’expliquer par le fait que ces travailleurs sollicitent plus leur hippocampe, qui est important pour la mémoire spatiale et la navigation et l’une des premières régions du cerveau à s’atrophier en cas de déclin cognitif.

Étant donné que l’étude n’est qu’observationnelle, les chercheurs précisent que les résultats ne sont pas concluants, mais "ils permettent de formuler des hypothèses".

Plusieurs preuves mettent en avant le fait que les métiers stimulants sur le plan mental et intellectuel protègent le cerveau contre la maladie d’Alzheimer, la forme la plus courante de démence. "Nous avons émis l'hypothèse que des professions, telles que la conduite de taxi et d'ambulance, qui exigent un traitement spatial et de navigation en temps réel, pourraient être associées à une réduction du fardeau de la mortalité liée à la maladie d'Alzheimer par rapport à d'autres métiers", a déclaré Vishal Patel, médecin au Brigham and Women's Hospital (États-Unis).

Alzheimer : une mortalité plus faible due à la maladie chez les chauffeurs de taxi et d’ambulance

Afin de vérifier cette théorie, le chercheur et son équipe ont analysé les certificats de décès, provenant du National Vital Statistics System, pour les adultes de plus de 18 ans exerçant 443 métiers différents entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. L'équipe a pris en compte les informations sociodémographiques, notamment l'âge, le sexe, l'origine ethnique et le niveau d'éducation, en plus de la profession que la personne a exercée pendant la majeure partie de sa vie professionnelle. Sur les 8.972.221 personnes décédées incluses dans les recherches, 348.328 (3,88 %) sont décédées de la maladie d’Alzheimer. Parmi les chauffeurs de taxi, 1,03 % (soit 171 sur 16.658) sont morts de cette pathologie neurodégénérative, tandis que chez les chauffeurs d'ambulance, le taux était de 0,74 % (10 sur 1.348).

Après ajustement, les chauffeurs d’ambulance (0,91 %) et les chauffeurs de taxi (1,03 %) présentaient la plus faible proportion de décès dus à la maladie d’Alzheimer de toutes les professions examinées. Cette tendance n’a pas été observée dans d’autres emplois liés au transport qui utilisent des itinéraires prédéterminés, comme les chauffeurs de bus (3,11 %) ou les pilotes d'avion (4,57 %), qui dépendent moins du traitement spatial et de navigation en temps réel. "Cette tendance n'a pas été observée pour d'autres types de démence", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue BMJ.

Des "changements neurologiques" médiés par l’hippocampe ou "ailleurs"

"Nos données soulignent la possibilité que des changements neurologiques dans l'hippocampe ou ailleurs chez les chauffeurs de taxi et d'ambulance puissent expliquer les taux plus faibles de maladie d'Alzheimer. (…) Car oui, l'hippocampe, à savoir la même partie du cerveau impliquée dans la création de cartes spatiales cognitives que nous utilisons pour nous repérer dans le monde qui nous entoure, est également impliqué dans le développement de la maladie d'Alzheimer", a expliqué Anupam B. Jena, qui a participé à l’étude.

Dans les conclusions, les auteurs indiquent qu'il s'agit d'une recherche observationnelle. Ainsi, aucune conclusion définitive ne peut être tirée sur la cause et l'effet. Cependant, "ces résultats permettent de formuler des hypothèses".