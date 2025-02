Les bains glacés sont-ils vraiment bénéfiques pour la santé ?

L'ESSENTIEL Les bains glacés attirent de plus en plus d'adeptes, vantant des bienfaits comme la régulation de la glycémie, la stimulation du système immunitaire, la réduction de l'inflammation et un effet positif sur l'humeur. Mais les preuves scientifiques restent limitées.

L'immersion dans l'eau froide provoque une réponse au choc thermique, augmentant le rythme cardiaque et la pression artérielle, ce qui peut être risqué pour certaines personnes.

Pour limiter les dangers, une acclimatation progressive est conseillée. Prendre des douches froides régulières ou s'exposer progressivement à des températures basses peut aider le corps à mieux tolérer le choc thermique.

Chaque hiver, des milliers de personnes bravent la morsure du froid en plongeant dans des lacs ou des rivières gelées. Que ce soit pour un défi personnel, un événement caritatif ou simplement pour le frisson de l'expérience, la popularité des bains glacés ne cesse de croître. Certains reproduisent même le principe à la maison en prenant systématiquement des douches froides. Mais au-delà du simple choc thermique, ces immersions dans l'eau à basse température ont-elles réellement des bienfaits pour la santé ? Une équipe de chercheurs de l'Université Case Western Reserve, aux Etats-Unis, s'est penchée sur la question dans un article publié sur le site de la faculté.

Un choc pour le corps et des bienfaits potentiels

Lorsqu'une personne plonge dans une eau glaciale, son corps réagit immédiatement par ce que l'on appelle la "réponse au choc thermique". Cette réaction se traduit par une augmentation soudaine du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire et de la pression artérielle. Le système circulatoire réagit en contractant les vaisseaux sanguins des extrémités pour rediriger le sang vers les organes vitaux. Simultanément, le corps active un mécanisme de production de chaleur en provoquant des frissons, un processus qui permet de générer de la chaleur par contraction musculaire.

Les adeptes des bains froids avancent plusieurs bienfaits supposés :

- Régulation de la glycémie et perte de poids : L'exposition au froid active les muscles par le frisson, ce qui améliore l'absorption du glucose et pourrait aider à réguler la glycémie. Elle augmente également le métabolisme, permettant une brève augmentation de la dépense calorique.

- Stimulation du système immunitaire : Certaines études suggèrent que l'exposition régulière à l'eau froide pourrait augmenter le nombre de globules blancs, mais les preuves restent insuffisantes.

- Réduction de l'inflammation : L'eau froide est utilisée depuis longtemps pour soulager les douleurs et les inflammations aiguës, mais son impact sur les inflammations chroniques (arthrite, maladies auto-immunes) demeure incertain.

- Effets sur le bien-être mental : Certains pratiquants rapportent une amélioration de leur humeur après une immersion en eau froide, probablement due à la libération d'hormones comme l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. De plus, la dimension sociale de ces bains peut jouer un rôle positif sur le moral.

Quels sont les risques ?

Malgré ces potentiels bienfaits, les bains glacés comportent des dangers, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques, d'hypertension ou de troubles circulatoires. Le choc thermique peut entraîner un arrêt cardiaque, des arythmies ou une hyperventilation, augmentant le risque de noyade. De plus, une exposition prolongée au froid peut provoquer une hypothermie.

Pour minimiser les risques, une acclimatation progressive est recommandée. Prendre des douches froides régulières ou s'exposer progressivement à des températures basses peut aider le corps à mieux tolérer le choc thermique. Sur le plan mental, il est essentiel d'être conscient des réactions physiologiques attendues afin de ne pas paniquer lors de l'immersion.