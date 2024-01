Récupération physique : les bains glacés sont-ils vraiment efficaces ?

L'ESSENTIEL Plonger dans une eau glaciale peut apporter quelques bienfaits au corps, notamment après une séance de sport.

“L’immersion peut aider à cibler les zones musculaires affectées et à prévenir les douleurs musculaires d'apparition tardive qui surviennent généralement dans les 24 heures suivant l'exercice”, explique une spécialiste.

Si certaines personnes ne sont pas frileuses et peuvent rester longtemps immergées dans une eau comprise entre 10°C et 15°C, la professeure recommande de ne pas prolonger l’activité plus de 10 à 15 minutes.

“Aucun temps passé dans un bain de glace ne peut à lui seul guérir le corps”, avance d’emblée Rui Li, professeure de clinique agrégée et directrice du programme de sciences de l'exercice à la Northeastern University. Néanmoins, plonger dans une eau glaciale peut apporter quelques bienfaits au corps, notamment après une séance de sport.

Douleurs musculaires : soulager l’inflammation grâce au froid

Faire trempette dans de l’eau glacée après une séance de sport apporte des bienfaits “principalement associés au processus anti-inflammatoire”, avance la spécialiste. “L’immersion peut aider à cibler les zones musculaires affectées et à prévenir les douleurs musculaires d'apparition tardive qui surviennent généralement dans les 24 heures suivant l'exercice.” Mais il ne faut pas pour autant délaisser les autres méthodes de récupération qui sont un sommeil de qualité, une alimentation équilibrée et des étirements après la séance.

Combien de temps peut-on rester sans risques dans l’eau glacée ?

Si certaines personnes ne sont pas frileuses et peuvent rester longtemps immergées dans une eau comprise entre 10°C et 15°C, la professeure recommande de ne pas prolonger l’activité plus de 10 à 15 minutes.

“Lorsque le corps est exposé à des températures froides, il se produit une réaction physiologique. Les vaisseaux sanguins se contractent, réduisant le flux sanguin vers la peau et le redirigeant vers les organes vitaux pour maintenir le corps en activité. Le système cardiovasculaire s’emballe en essayant de se réchauffer, ce qui provoque des frissons.” Certaines recherches montrent qu’en sortant de l’eau, le flux sanguin augmente dans tout le corps, entraînant une meilleure récupération musculaire. Mais pas uniquement ! Le corps libère également des hormones de stress qui élèvent la fréquence cardiaque et la respiration. “Cela la peut être dangereux pour certaines personnes, en particulier pour les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires et pulmonaires, ce qui signifie que leur fréquence cardiaque et leur respiration ne répondront pas correctement au stress dû au froid.”