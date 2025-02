La consommation quotidienne de caféine réduirait le volume de la matière grise

L'ESSENTIEL Une étude récente montre que la consommation quotidienne de caféine réduit temporairement le volume de la matière grise, en particulier dans le lobe temporal médial droit, impliqué dans la mémoire.

Cependant, cet effet semble réversible et n’indique pas nécessairement un impact négatif sur les fonctions cognitives. Les chercheurs soulignent même que la caféine pourrait avoir des effets neuroprotecteurs chez les personnes âgées.

Ces résultats suggèrent que la caféine influence notre cerveau, justifiant de nouvelles recherches pour mieux comprendre son rôle dans la cognition et les maladies neurodégénératives.

La consommation quotidienne de caféine peut réduire temporairement le volume de la matière grise du cerveau, d’après une étude mise à jour publiée dans la revue Cerebral Cortex et relayée par New Atlas. Que les accros au café se rassurent : ces résultats ne signifient pas que la caféine est néfaste pour le cerveau, mais soulignent plutôt une plasticité neuronale induite par cette substance, qui mérite d'être explorée plus en profondeur.

Qu'est-ce que la matière grise ?

Notre cerveau est composé de matière grise et de matière blanche. La matière grise regroupe les corps cellulaires des neurones et les synapses nerveuses, tandis que la matière blanche comprend les fibres qui relient ces neurones. Des études antérieures ont suggéré que la consommation de caféine pourrait réduire temporairement le volume de la matière grise, mais aussi avoir des effets neuroprotecteurs, notamment contre des maladies comme Alzheimer et Parkinson.

Pour mieux comprendre cet effet, des chercheurs ont mené une étude sur 20 jeunes adultes en bonne santé. Pendant deux périodes de dix jours, les participants ont consommé soit trois comprimés de caféine par jour, soit un placebo. À la fin de chaque période, leur volume de matière grise a été analysé par IRM fonctionnelle, et leur activité de sommeil profond a été mesurée via un électroencéphalogramme.

Une région cérébrale particulièrement touchée

Les résultats ont montré une réduction temporaire mais significative du volume de la matière grise après dix jours de consommation de caféine – un effet qui n'était pas observé avec le placebo. Fait intéressant, la qualité du sommeil profond était similaire dans les deux groupes, ce qui indique que cette diminution de la matière grise n'est pas liée à une perturbation du sommeil.

L'effet était surtout visible dans le lobe temporal médial droit, une région incluant l'hippocampe, impliqué dans la formation des souvenirs et la cognition spatiale. Une étude de 2022 sur des souris avait également montré que la consommation chronique de caféine induisait des modifications moléculaires dans l'hippocampe. "Les changements dans la morphologie du cerveau semblent seulement temporaires, mais des comparaisons systématiques entre les consommateurs réguliers de café et ceux qui en consomment peu ou pas du tout font encore défaut", notent les chercheurs.

Des effets cognitifs qui dépendent de l'âge ?

Les auteurs précisent que cette étude ne signifie pas que la caféine nuit aux fonctions cognitives. Au contraire, des recherches ont montré que la caféine pourrait même les préserver chez les personnes âgées à risque de démence. Une hypothèse avancée pour expliquer ces résultats contrastés est que la caféine affecterait différemment les jeunes adultes en bonne santé et les personnes âgées déjà confrontées à un déclin cognitif. "Le fait que la caféine influence notre structure cérébrale justifie des études plus approfondies", notamment pour déterminer si les effets observés ont une influence durable sur les fonctions cognitive, insistent les chercheurs.