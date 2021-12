Foot, conduite... La caféine booste nos capacités visuelles

L'ESSENTIEL La DVA joue un rôle important dans de multiples situations, comme par exemple lors des sports de balle ou de la conduite automobile.

L'acuité visuelle dynamique (DVA) est définie comme "la capacité de l’œil à identifier des détails lorsqu'il y a un mouvement entre l’objet et l'observateur (Miller et Ludvigh/1962)".

Le café améliore nos capacités visuelles, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Psychopharmacology. "L'objectif principal de cette recherche était de déterminer les effets de la prise de caféine sur l'acuité visuelle dynamique (DVA)", expliquent les scientifiques en préambule.

21 consommateurs de caféine testés

Pour ce faire, ils ont inclus 21 consommateurs de café dans leur cohorte. Pendant deux jours et suivant un ordre aléatoire, les participants ont ingéré soit de la caféine (4 mg), soit un placebo. "La DVA a été mesurée 60 minutes après l'ingestion de la capsule correspondante, grâce à un nouveau logiciel", précisent les chercheurs.

Ils ont alors constaté que la DVA était plus précise et plus rapide après l'ingestion de caféine, notamment en ce qui concernait les cibles se déplaçant horizontalement.

"Effet ergogénique"

"Nos données indiquent que la prise d’une capsule contenant 4 mg de caféine à un effet ergogénique sur la DVA, ce qui peut être particulièrement intéressant dans des contextes nécessitant de détecter avec précision et rapidité des cibles en mouvement", concluent les chercheurs.

Malgré sa petite taille, la France est le septième marché mondial du café derrière le Brésil, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Indonésie, le Japon et l'Italie. Les ventes de cet "or noir" ont atteint 2,794 milliards d'euros en 2018 dans nos grandes surfaces.