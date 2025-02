Groupe sanguin B : un gage de longévité, mais un risque cardiovasculaire accru

L'ESSENTIEL Une étude suggère que les personnes du groupe sanguin B pourraient vieillir plus lentement grâce à une meilleure gestion du stress métabolique et une réparation cellulaire optimisée.

Elles présentent toutefois un risque accru de troubles cardiovasculaires, nécessitant une vigilance particulière, incluant alimentation équilibrée, activité physique et bien-être émotionnel.

De nouvelles recherches montrent que l’analyse du sang peut révéler quels organes vieillissent plus vite, ouvrant la voie à des stratégies personnalisées pour ralentir la dégénérescence cellulaire.

Tous les êtres humains souhaitent vieillir en bonne santé, mais tout le monde ne subit pas le passage du temps à la même vitesse. Ce serait même écrit dans notre groupe sanguin, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Experimental Gerontology, qui révèle que les personnes du groupe B pourraient vieillir plus lentement que les autres.

Espérance de vie et réparation cellulaire

A, B, AB ou O : les groupes sanguins sont déterminés par des antigènes présents sur les globules rouges et des anticorps circulant dans le sang. Les individus du groupe B, qui représentent environ 10 % de la population mondiale, possèdent l'antigène B et produisent des anticorps contre l'antigène A. Or, cette particularité pourrait influencer la manière dont leur organisme gère les changements métaboliques, au point de ralentir le vieillissement.

Cela fait maintenant des décennies que la communauté scientifique explore les liens entre groupes sanguins et espérance de vie, d'après un article du site Earth relayant l'étude. En 2004, une équipe de chercheurs japonais avait déjà conclu que le groupe B pouvait être associé à une longévité exceptionnelle en comparant 269 centenaires vivant à Tokyo. Cette fois, les scientifiques ont analysé l’âge biologique de 11 organes chez plus de 5.000 volontaires, en mesurant les niveaux de quelque 4.000 protéines dans la circulation sanguine.

Une meilleure capacité de réparation cellulaire

Leurs résultats ont montré qu’environ 20 % de la population présentent un vieillissement accéléré d’au moins un organe – une caractéristique qui n'a pas été observée chez les participants porteurs du groupe sanguin B. Deux explications sont avancées : une meilleure capacité de réparation cellulaire et une gestion plus efficace du stress métabolique, protégeant ainsi contre certaines maladies associées à l'âge.

Le sang, un précieux outil de détection

Faire partie du groupe sanguin B ne signifie pas toutefois être à l'abri des problèmes de santé. Les scientifiques ont en effet relevé un risque légèrement accru de troubles cardiovasculaires. Ils rappellent qu'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une bonne gestion du stress restent les meilleurs moyens de les prévenir. L’étude montre également que les personnes du groupe B présenteraient une plus grande sensibilité émotionnelle, soulignant l'importance du lien social et du soutien émotionnel pour leur bien-être mental.

Jusqu'à présent, les méthodes pour évaluer le vieillissement reposaient principalement sur l'analyse des modifications épigénétiques de l'ADN, nécessitant des prélèvements tissulaires complexes. Or, le sang offre une alternative plus simple et accessible. Sans compter que les outils d'intelligence artificielle permettent aujourd'hui d'analyser des milliers de protéines et d'identifier quels organes vieillissent plus rapidement que prévu. "Cette approche pourrait ainsi ouvrir la voie à des stratégies personnalisées pour ralentir la dégénérescence cellulaire", concluent les auteurs.