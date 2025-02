Épidémie de grippe : le ralentissement se confirme, mais l’activité reste élevée

L'ESSENTIEL Dans l'Hexagone, les indicateurs de la grippe baissent dans toutes les classes d'âge en ville et à l'hôpital.

Toutefois, l'activité grippale reste toujours élevée, plus particulièrement chez les enfants.

Il est recommandé de respecter les gestes barrières pour réduire les contaminations.

Les indicateurs hebdomadaires de la grippe ont encore baissé. Toutefois, pas de réjouissance trop rapide. L'activité grippale restait élevée lors de la semaine du 3 au 9 février 2025, prévient Santé publique France dans son bilan hebdomadaire publié ce mercredi.

Grippe : les indicateurs de l’épidémie reculent en ville à l'hôpital

Les cabinets des médecins ont accueilli un peu moins de cas de grippe la semaine dernière. Le taux de consultations tous âges confondus pour cette maladie est passé de 502 pour 100.000 habitants à 457 pour 100.000 habitants en 7 jours. SOS Médecins a également été moins sollicité par les patients grippés. La part d’activité a diminué de -3,4 points chez les 0-14 ans, -4,0 points chez les 15-64 ans et -1,2 points chez les 65 ans et plus. "Cependant l'indicateur grippe/syndrome grippal SOS Médecins était cette semaine en niveau d'intensité élevé tous âges confondus et chez les moins de 15 ans. Il passait cette semaine du niveau élevé à modéré chez les 15-64 ans et était modéré chez les 65 ans et plus", précise Santé publique France.

À l'hôpital, 13.095 patients sont passés par les urgences pour syndrome grippal, soit un repli de 0,9 point par rapport à la semaine précédente. La part des hospitalisations pour grippe a également baissé pour revenir à “un niveau d'intensité modéré chez les adultes, mais à un niveau très élevé chez les enfants”.

Entre le 3 et 9 février, "les plus de 65 ans et plus représentaient 57 % des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal". De plus, 47 % des cas de grippe pris en charge par les services de réanimation étaient des seniors. Au total, on déplore 152 décès liés à la grippe, dont 92 chez les 65 ans ou plus.

Épidémie : n’oubliez pas les gestes barrières

Compte tenu de la virulence de l’épidémie, la campagne de vaccination a été prolongée jusqu'à fin février. Toutefois, les données recueillies et en cours de consolidation de cette saison montrent "une faible efficacité du vaccin contre la grippe chez les 65 ans et plus".

Face à ce constat, Santé publique France rappelle que "l'adoption systématique des gestes barrières au sein de la population générale reste primordiale pour contribuer à limiter la circulation des virus respiratoires, y compris chez les personnes les plus à risque de formes graves : le lavage des mains, l’aération des pièces et le port du masque en cas de symptômes (fièvre, mal de gorge ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles".