Après s’être brûlé le doigt, un homme se retrouve amputé des deux jambes

L'ESSENTIEL Un Américain de 40 ans a fait une septicémie après qu’une bactérie streptocoque A s’est infiltrée dans son pouce qui a été brûlé lorsqu’il cuisinait.

Face à ces symptômes, les médecins l’ont placé dans un coma artificiel pendant six jours.

Étant donné que l’agent pathogène n’a cessé de se propager, ils ont dû amputer ses deux jambes pour lui sauver la vie.

À Kiowa dans le Colorado (États-Unis), Max Armstrong, 40 ans, est parti camper en pleine nature avec ses amis au début du mois de décembre 2024. Lors de la préparation d’un repas, plus précisément des pâtes, il s’est blessé. "J'ai pris une poêle de la mauvaise façon et mon pouce a touché la partie chaude, je pouvais sentir qu'elle brûlait en la déplaçant vers la table mais je ne voulais pas la laisser tomber. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention car j'ai déjà eu des brûlures, des égratignures et des coupures en vivant en plein air et en étant dehors toute ma vie. Après le dîner, j'ai nettoyé la brûlure, j'ai mis un pansement dessus et je l'ai laissée", a-t-il expliqué au New York Post.

"Deux jours après avoir eu la brûlure, une de mes jambes a commencé à gonfler"

Au fil des jours, il remarque que quelque chose ne va pas. "Deux jours après avoir eu la brûlure, une de mes jambes a commencé à gonfler. J’ai attribué cela au fait que je me suis blessé à la cheville à un moment donné sans m’en rendre compte. Je n’avais pas de douleur significative à ce moment-là. Cependant, le 7 décembre, j’ai décidé de rentrer à la maison et mon ami m’a suggéré d’aller à l’hôpital. À ce moment-là, mes ongles d’orteils ont commencé à devenir violets et le gonflement avait augmenté." Une fois arrivé à AdventHealth Parker, l’Américain s'est rendu directement aux urgences où les médecins lui ont posé de nombreuses questions. Alors qu’il leur donnait des informations au sujet de ses symptômes, il a commencé à présenter des problèmes oculaires et à perdre la tête.

Septicémie : placé dans un coma artificiel, le patient se fait amputer les deux jambes

Au vu de son état de santé, les professionnels ont réalisé que la bactérie streptocoque A s'était infiltrée dans la brûlure sur son pouce et s'était rapidement transformée en septicémie, qui peut mettre sa vie en danger si elle n'est pas traitée rapidement et correctement. "Ils m'ont placé dans un coma artificiel" pendant six jours. Au cours de cette semaine, l’infection a rongé ses pieds et s’est propagée plus haut dans son corps. Les praticiens ont fini par devoir lui amputer les deux jambes pour lui sauver la vie avant que le quadragénaire ne reprenne connaissance le 13 décembre. "Au début, quand je me suis réveillé, je pensais que mes jambes étaient toujours là, puis j’ai réalisé qu’elles ne l’étaient pas. J’ai senti ma jambe et j’ai réalisé qu’elle n’était plus là. J’ai demandé à l’infirmière et elle m’a confirmé que j’avais été amputé des jambes."

Le 14 janvier dernier, Max, qui a désormais besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer, a quitté l'hôpital et s'est rendu au centre de médecine sportive et de réadaptation Sky Ridge, à Lone Tree, dans le Colorado, où il a passé 16 jours avant d’en sortir le 29 janvier 2025.