L’heure de coucher de votre enfant peut influencer son comportement

L'ESSENTIEL Une étude a montré que ce n’est pas la quantité de sommeil qui influence le comportement des enfants, mais plutôt la régularité de leurs horaires de coucher et de réveil.

Une plus grande variabilité du sommeil est associée à une impulsivité accrue et à une moins bonne régulation émotionnelle, des effets particulièrement marqués chez les enfants n’ayant pas bénéficié d’une intervention parentale précoce.

Pour favoriser un développement socioémotionnel optimal, il est essentiel que parents et éducateurs instaurent des routines de sommeil régulières dès le plus jeune âge.

Les chercheurs ont découvert que la durée, la qualité et l'horaire moyen du sommeil n'étaient pas forcément liés à des variables comportementales. Cependant, des variations irrégulières dans l'heure du coucher et le point médian du sommeil ont été associées à des difficultés de comportement : une plus grande variabilité de l'heure du coucher était liée à une impulsivité accrue et à une régulation émotionnelle plus faible, une plus grande variabilité du point médian du sommeil était également associée à une impulsivité accrue, de plus, l'effet de la variabilité de l'heure du coucher sur la régulation émotionnelle était plus marqué dans le groupe témoin axé sur la sécurité domestique, suggérant que l'intervention parentale a pu atténuer cet effet négatif.

Pourquoi la régularité du sommeil est-elle si importante pour les enfants ?

Une bonne nuit de sommeil ne suffit pas : c’est avant tout la régularité des horaires qui influence le développement comportemental et émotionnel des enfants. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas tant la quantité de sommeil qui joue un rôle déterminant, mais plutôt la stabilité des heures de coucher et de réveil.

Le sommeil impacte directement la capacité des enfants à gérer leurs émotions et à contrôler leur comportement. Cette régulation repose sur des mécanismes internes, comme les stratégies cognitives et neurobiologiques, ainsi que sur des facteurs externes, tels que l’environnement et les interactions sociales. À mesure que le cerveau de l’enfant, notamment son lobe frontal, se développe, sa capacité à maîtriser ses réactions s’améliore. À l’inverse, un sommeil irrégulier peut entraîner des difficultés relationnelles et un moindre ajustement social.

Un enjeu majeur pour les parents et les éducateurs

Les parents et les professionnels de l’éducation ont un rôle clé à jouer pour instaurer des routines de sommeil régulières. Des heures de coucher fixes permettent aux enfants de mieux gérer leurs émotions et de réduire les comportements impulsifs, favorisant ainsi des interactions sociales plus harmonieuses.

Cette étude met en lumière l’importance d’une approche préventive en matière d’éducation parentale. Encourager de bonnes habitudes de sommeil dès le plus jeune âge pourrait être une clé essentielle pour un développement émotionnel et social équilibré.