Saint-Valentin : comment faire plaisir à une personne allergique ou asthmatique ?

L'ESSENTIEL Pour les personnes allergiques ou asthmatiques, il peut être difficile de trouver une attention pour la Saint-Valentin.

Les cadeaux « faits maison » sont une façon de faire plaisir sans provoquer de crise.

Si vous offrez des fleurs ou des bijoux, il faut faire attention à ce qu’ils ne contiennent pas d’allergène.

La Saint-Valentin peut être un casse-tête. Lorsqu’on souffre d’asthme ou d’allergie alimentaire, certains présents sont des cadeaux empoisonnés, comme certaines variétés de fleurs ou bien un dîner au restaurant. Sur le site de l’American College of Allergy, Asthma & Immunology, l’allergologue James Tracy fournit quelques idées pour les partenaires en mal d’idées. "Si votre partenaire constate grâce à vos cadeaux que vous comprenez la contrainte que représente l’allergie ou l’asthme, vous pouvez être certain de gagner des points", glisse ce spécialiste.

Asthme et allergie : opter pour un cadeau fait maison pour la Saint-Valentin

Nul besoin d’être un artiste pour faire un cadeau à la main. Selon les goûts et les envies de la personne, il existe plusieurs façons de faire plaisir, sans risque allergique, ni asthmatique. Cela peut être un album photo personnalisé, une playlist ou tout simplement, une lettre d’amour sincère. "Tout le monde veut savoir à quel point ils sont appréciés et aimés, et si vous n'avez jamais écrit auparavant, cela pourrait être un cadeau mémorable."

Il recommande aussi de préparer un repas fait maison : cela permet d’éviter tout risque en cas d’allergie alimentaire. De nombreux sites et applications proposent des idées de recettes adaptées aux personnes atteintes d’allergie alimentaire.

Des activités sans allergènes pour la Saint-Valentin

Sinon, il est aussi possible d’offrir un moment garanti sans allergène. Cela peut être des places pour une pièce de théâtre, pour un film au cinéma ou même une balade en pleine nature. "Est-ce que vous et votre valentine êtes loin l'un de l'autre, en termes de distance ?, questionne le Dr Tracy. Planifiez un rendez-vous virtuel où vous pourrez cuisiner la même recette à distance, boire un verre de pétillant (ou un cocktail ou un mocktail) tout en lisant vos cartes de Saint-Valentin ensemble, ou regarder un film préféré."

Fleurs et bijoux pour la Saint-Valentin : des risques d’allergie

Les roses sont certainement, avec le chocolat, l’un des classiques de la Saint-Valentin. En principe, elles sont à faible risque pour les personnes allergiques car elles contiennent peu de pollen. Mais de nombreuses fleurs peuvent déclencher des réactions, comme les tournesols ou les marguerites. Mieux vaut se renseigner au préalable pour réduire les risques.

Les bijoux font aussi partie des cadeaux fréquents, mais ils nécessitent aussi des précautions. Certaines personnes sont allergiques au nickel, or il est souvent utilisé dans la fabrication de ceux-ci. "Il peut même être présent dans des objets chromés, et l'or 14K et 18K contient du nickel qui peut irriter la peau si le métal devient humide", complète l’allergologue.