Saint-Valentin : 3 astuces scientifiques pour renforcer votre couple

L'ESSENTIEL En France métropolitaine, 32 millions de personnes majeures déclarent être en couple.

Il y aurait en moyenne 130.000 divorces par an en France

Même les histoires d’amour les plus fortes et les plus passionnelles peuvent s’émousser face à la routine et les difficultés du quotidien. De nombreux scientifiques ont travaillé à identifier les secrets des couples qui durent. Si la communication et le respect sont les principales clés de la vie à deux, d’autres éléments simples à mettre en place aident à renforcer les liens des amoureux.

La méditation de pleine conscience renforce le sentiment de sécurité

La méditation de pleine conscience n’aiderait pas uniquement à faire face au stress, elle serait aussi bénéfique pour votre couple, selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships fin 2022. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg assurent que cette pratique contribue à renforcer le sentiment de sécurité relationnelle.

Pour leurs travaux, ils ont réuni 100 couples (87 hétérosexuels, 9 lesbiens, 1 gay, 3 autres non binaires) ensemble depuis trois ans en moyenne. Lors d’une séance de référence, les volontaires devaient indiquer leur ressenti, leur attachement pour leur partenaire ainsi que leur pratique de pleine conscience. Ils devaient ensuite rapporter leur préoccupation relationnelle et leur empathie quotidiennement pendant 14 jours. Ils faisaient ensuite un nouveau point 2 mois plus tard.

L’équipe a noté que ceux qui avaient une plus grande pleine conscience générale avaient tendance à ressentir une diminution de l'anxiété concernant l’attachement de leur partenaire. De plus, les partenaires qui avaient une plus grande pleine conscience relationnelle avaient tendance à être plus empathiques. Cette qualité est associée à une diminution de l'évitement de l'attachement.

Or, il a été démontré que les couples qui avaient des liens d'attachement sécurisés ont tendance à avoir de meilleurs résultats relationnels, comme des niveaux plus élevés de confiance, de satisfaction et de communication. Par ailleurs, la pratique de la pleine conscience réduisait aussi l’anxiété des volontaires concernant leur couple ainsi que celle de leur partenaire.

Taranah Gazder, auteure de l’étude, a expliqué à PsyPost : "Beaucoup de gens savent comment la pleine conscience peut améliorer la santé et réduire les niveaux de stress, mais notre étude montre comment la pleine conscience peut également profiter à nos relations avec les autres et à nos attitudes envers les relations proches."

Rire aide à faire durer la vie à deux

Vous voulez que votre couple dure ? Faites rire votre conjoint ! Les travaux du chercheur Łukasz Jach de l’université de Silésie (Pologne) montre que l’humour est un bon ciment pour les ménages heureux.

Le scientifique est parvenu à cette conclusion après avoir interrogé 149 couples hétérosexuels sur la fréquence et la qualité des blagues partagées ainsi que leurs styles d'humour. Dans le détail, il s'est avéré que dans les longues relations, les hommes disaient plus de blagues que les femmes. Les volontaires ont affirmé qu'ils riaient plus souvent des plaisanteries de leurs partenaires que leurs partenaires des leurs.

Si les données ont montré qu’il n’était pas nécessaire d’avoir exactement le même humour pour durer, les personnes plus satisfaites de leurs relations appréciaient plus souvent les blagues de leurs partenaires. Par ailleurs, les traits d’esprit perçus comme agressifs étaient un indicateur négatif du niveau de compatibilité des amants."L'utilisation d'un humour autodestructeur était également un prédicteur négatif dans ce cas. Les facteurs associés à un sentiment plus élevé de compatibilité comprennent la fréquence de rire aux blagues du partenaire, la fréquence de remarquer un tel rire par le partenaire et l'utilisation d'un humour affiliatif et auto-valorisant", précise l'étude parue dans Personality and Individual Difference en décembre 2022.

Faire du shopping sans le dire au partenaire

Le dialogue et l’échange sont primordiaux pour une relation amoureuse saine. Tous les thérapeutes s’entendent sur ce point. Toutefois, il peut être bon pour votre couple de garder secrètes certaines de vos dépenses comme la barre chocolatée prise dans un distributeur en rentrant du travail ou un achat en ligne impulsif livré à la maison.

Ces dépenses cachées conduiraient à être plus attentif à son amoureux. La raison ? La honte tout simplement. "La culpabilité de la consommation secrète conduit à un plus grand investissement relationnel", expliquent les chercheurs américains dans un article publié dans le Journal of Consumer Psychology en juin 2022.

L’auteure de l'étude Kelley Gullo Wight ajoute "ce qui est intéressant, c'est que même si la plupart de ces actes secrets sont assez ordinaires, ils peuvent quand même - positivement - avoir un impact sur la relation".