Couple : comment éviter la tentation d'être infidèle selon la science

L'ESSENTIEL Avant de trouver le moyen d’éviter les aventures, les chercheurs ont identifié les causes fréquentes. Les hommes sont plus susceptibles d’être infidèles lorsqu’ils ont le sentiment que leurs besoins sexuels ne sont pas satisfaits.

Pour les femmes, c’est le sentiment que leurs besoins émotionnels ne sont pas comblés qui les conduit le plus souvent dans un autre lit.

Une étude de 2019 montre que les personnes séparées ou divorcées avaient 46 % de risque de mourir plus jeunes que celles en couple.

La vie de couple n’est pas toujours simple et les tentations nombreuses… Des psychologues de l’université Reichman (Israël) et de l’université de Rochester se sont demandés si l’empathie pouvait réduire l’infidélité au sein d’un couple. La réponse à cette question semble être oui.

L’empathie, la meilleure arme pour lutter contre la tentation

Pour vérifier que l’empathie était le meilleur moyen de faire durer son couple sans accroc, les chercheurs de l’étude publiée dans Journal of Sex Research ont réuni 408 participants (213 femmes et 195 hommes âgés de 20 et 47 ans). Ils étaient tous dans des relations monogames depuis au moins quatre mois.

Les volontaires devaient évaluer, rencontrer ou imaginer des étrangers attirants. Leurs expressions d'intérêt pour ces séduisants inconnus étaient mesurées ainsi que leur engagement et leur désir pour leur partenaire actuel.

L’équipe a découvert que lorsque les individus pensaient du point de vue de leur moitié, leur engagement et leur désir pour leur partenaire étaient plus importants. En parallèle, l'intérêt sexuel et romantique pour les amants potentiels diminuait. Les résultats suggèrent que la prise en compte de l’autre décourage les gens de s'engager dans des comportements qui peuvent blesser la personne qu’ils aiment et nuire à leur relation.

"La prise en compte du point de vue (du partenaire) ne vous empêche pas de tromper, mais elle réduit le désir de le faire", explique Harry Reis qui a travaillé sur cette expérience. En fin de compte, dit-il, être infidèle signifie "faire passer ses propres objectifs avant le bien du partenaire et de la relation, donc voir les choses du point de vue de l'autre personne donne une vision plus équilibrée de ces situations".

"La prise en compte active de la façon dont les partenaires romantiques peuvent être affectés par ces situations, sert de stratégie qui encourage les gens à contrôler leurs réponses aux partenaires alternatifs attrayants et à déroger à leur attrait", ajoute l’auteur principal et psychologue Gurit Birnbaum.

Se mettre à la place de l’autre facilite aussi la vie de couple

Dans leur communiqué du 26 janvier 2023, les scientifiques rappellent que la prise en compte du point de vue de l'autre favorise aussi la compréhension, la proximité et la bienveillance. Ainsi en plus de réduire la probabilité d'infidélité, ce type d'empathie encourage à avoir de la compassion pour les émotions de son ou sa partenaire et à chercher à renforcer les liens du couple. Ces éléments sont susceptibles de favoriser la consolidation de la relation existante.

"Les gens se sentent invariablement mieux compris, ce qui facilite la résolution des désaccords, l'aide appropriée, mais non intrusive et le partage des joies et des réalisations", ajoute Harry Reis. "C'est l'une de ces compétences qui peuvent aider les gens à voir le 'nous' - plutôt que le 'moi et toi' - dans une relation".