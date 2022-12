Les femmes sont plus empathiques que les hommes, selon ce test

L'ESSENTIEL Ce “test des yeux” a été développé pour la première fois en 1997 par le professeur Sir Simon Baron-Cohen et son équipe à Cambridge, et est devenu une évaluation bien établie de l'empathie cognitive.

Il est répertorié comme l'un des deux tests recommandés pour mesurer les différences psychologiques entre les individus par l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis.

Les femmes plus empathiques que les hommes ? Elles obtiennent en tout cas des scores plus élevés à un test largement utilisé par les chercheurs, appelé "Lire l'esprit dans les yeux" ("Reading the Mind in the Eyes" en version originale) qui mesure les capacités cognitives d'empathie. Ce résultat a été observé à tous les âges et dans la plupart des pays, selon une nouvelle étude publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis (PNAS).

Les femmes savent mieux évaluer ce qu'une personne ressent à partir de ses yeux

Dans les relations sociales, savoir se mettre à la place des autres et à imaginer les pensées et les sentiments d'une autre personne est une capacité primordiale. C'est ce que les chercheurs appellent la "théorie de l'esprit" ou "l'empathie cognitive". L'un des tests les plus largement utilisés pour étudier l’empathie cognitive est celui qu'ont passé les participants à l’étude. Il consiste à demander au volontaire de choisir le mot qui décrit le mieux ce qu’une personne semble penser ou ressentir, simplement en regardant des photos montrant la zone des yeux sur un visage.

Ces dernières années, de nombreuses études ont montré que les femmes obtiennent en moyenne des scores plus élevés que les hommes à ces tests, mais les échantillons étaient relativement petits, sans grande diversité géographique, de culture et/ou d'âge. Pour y remédier, une équipe de chercheurs multidisciplinaires dirigée par l'université de Cambridge a donc voulu analyser les données de 305.726 participants issus de 57 pays.

Empathie : la différence est observée peu importe l'âge, le pays ou la langue

Les résultats ont montré que les femmes ont obtenu en moyenne des scores significativement plus élevés que les hommes (dans 36 pays), ou similaires aux hommes (dans 21 pays), au test. Il est important de noter qu'il n'y avait aucun pays où les hommes obtenaient en moyenne des scores significativement plus élevés que les femmes. Cette différence entre les sexes a été observée tout au long de la vie, de 16 à 70 ans.

Le Dr David M. Greenberg, auteur principal de l'étude, a déclaré dans un communiqué : "Nos résultats fournissent certaines des premières preuves que le phénomène bien connu - que les femmes sont en moyenne plus empathiques que les hommes – est présent dans un large éventail de pays à travers le monde."

Bien que cette étude ne puisse pas discerner la cause de cette différence entre les sexes, les auteurs supposent en se basant sur de précédentes recherches que cela peut être le résultat de facteurs biologiques et sociaux. Une question que les chercheurs souhaitent approfondir dans leurs futures recherches.