De nouvelles pistes thérapeutiques pour soigner le cancer du pancréas

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont créé une carte de l'environnement immunitaire d'une tumeur du pancréas.

Elle permet de comprendre pourquoi le cancer ne répond pas toujours au traitement par immunothérapie.

Ils ont aussi réussi à identifier des groupes de patients, aux réactions immunitaires différentes.

Le cancer du pancréas est l’un des plus graves. En 2018, plus de 11.000 personnes en sont décédées en France. Au Royaume-Uni, une équipe de scientifiques travaille sur de nouvelles pistes thérapeutiques. Basées sur l’environnement immunitaire de la tumeur, elles pourraient permettre une meilleure prise en charge des patients. Ces travaux sont publiés dans la revue spécialisée Nature Communications.

Ecstatic to see this out! Important implications for immune targeting in pancreatic cancer. Has been a labour of love! Lots of fantastic collaborators and important new early phase trials being set up!https://t.co/DtBzbcKK33 — Shivan Sivakumar (@ShivanSivakumar) February 6, 2025

Cancer du pancréas : comprendre comment la tumeur échappe au système immunitaire

"Le cancer du pancréas est une tumeur qui ne répond pas aux immunothérapies existantes (inhibiteurs de points de contrôle), précise le Dr Shivan Sivakumar, professeur agrégé d'oncologie à l'Université de Birmingham et co-auteur de l’étude. Cela s’explique par le fait qu'il n'y a pas la même réaction immunogénique à la tumeur que celle qui existe dans d'autres cancers." Ce chercheur et ses collègues des universités de Birmingham et d’Oxford ont créé une "carte immunitaire" du cancer du pancréas. Ils se sont basés sur les échantillons de douze patients atteints de la maladie pour recenser toutes les cellules immunitaires présentes dans et surtout autour de la tumeur. Ils ont aussi prêté attention à différentes caractéristiques génétiques et aux protéines présentes dans l’environnement tumoral. Tous ces éléments ont ensuite été confirmés grâce à des bases de données sur la maladie. "Cela nous a permis de voir comment la tumeur échappe au système immunitaire", indique le spécialiste.

Environnement de la tumeur et système immunitaire : nouvelles pistes de traitement du cancer du pancréas

Leurs travaux ont aussi permis de mieux comprendre le rôle de certaines cellules immunitaires dont les cellules T régulatrices activées (Tregs) et les cellules B. L'équipe a découvert que ces cellules pourraient aider à distinguer "les patients qui peuvent bénéficier de traitements ciblés, qui activent la réponse immunitaire existante dans la zone tumorale (riche en cellules B et T), de ceux qui ont un environnement tumoral hautement suppresseur (riche en cellules myéloïdes)". Dans ce second groupe, la tumeur bloque davantage la réponse immunitaire.

"Nous avons découvert des environnements immunitaires distincts dans le cancer du pancréas, révélant de nouvelles opportunités thérapeutiques pour améliorer les résultats de cette maladie mortelle, développe Rachael Bashford-Rogers, professeure agrégée de biochimie moléculaire et cellulaire de l'Université d'Oxford et co-autrice principale de l'étude. Cette étude identifie des stratégies potentielles telles que l'augmentation de certaines réponses cellulaires et l'épuisement des cellules immunitaires suppressives pour améliorer les traitements basés sur le système immunitaire." Pour cette équipe, il est nécessaire de mener davantage d’essais pour continuer à étudier les évolutions de la réponse immunitaire afin de mettre au point des traitements efficaces pour le plus grand nombre.