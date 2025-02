Pourquoi l’anxiété peut-elle provoquer une fatigue intense ?

L'ESSENTIEL L’anxiété met l'organisme dans un état d’alerte constant, comme s’il devait faire face à une menace imminente à tout moment.

L’anxiété est une réponse naturelle du corps face au stress, mais quand elle devient excessive ou chronique, elle peut s’accompagner d’une fatigue persistante. Ce phénomène crée un cercle vicieux où l’épuisement renforce l’anxiété et vice versa. Comprendre ce lien permet d’adopter des solutions adaptées pour mieux gérer son bien-être au quotidien.

Le corps sous tension permanente

L’anxiété met l'organisme dans un état d’alerte constant, comme s’il devait faire face à une menace imminente à tout moment. Ce mode de fonctionnement, utile en cas de danger ponctuel, devient problématique quand il se prolonge. Comme le stress augmente le cortisol et l’adrénaline, le corps est en état d'hyperstimulation, ce qui l'empêche de récupérer efficacement.

De plus, beaucoup de personnes anxieuses souffrent de difficultés d’endormissement ou de réveils nocturnes fréquents. Même après une nuit complète, elles peuvent ressentir un épuisement profond à cause d'un sommeil perturbé et peu réparateur. Cette absence de repos de qualité alimente ainsi l’état de fatigue.

Un cercle vicieux entre fatigue et anxiété

Lorsqu’une personne est épuisée, elle devient plus sensible au stress et aux pensées négatives. Son seuil de tolérance diminue, rendant chaque difficulté plus pesante et chaque imprévu plus stressant. À l’inverse, l’anxiété épuise le corps et l’esprit, accentuant la sensation de fatigue. Ce cercle vicieux peut rapidement devenir un fardeau au quotidien.

Lorsqu'on exerce une profession particulièrement exposée à une grande charge mentale et émotionnelle, comme les soignants ou les travailleurs en horaires décalés, la fatigue intense favorise l’anxiété. Le manque de repos altère les capacités cognitives (l'attention, la mémoire et la résolution de problèmes) rendant plus sensible à la rumination et aux tensions internes.

Retrouver de l’énergie en apaisant son anxiété

Rompre ce cercle vicieux passe par une approche globale. La priorité passe par une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, ainsi qu'un rythme de sommeil régulier pour un meilleur équilibre mental et physique.

L’activité physique joue aussi un rôle clé en libérant des endorphines, qui aident à réguler l’humeur et améliorent la qualité du sommeil. La méditation et les exercices de respiration permettent également de calmer le système nerveux et de relâcher les tensions. Enfin, il est essentiel d’apprendre à reconnaître ses limites et à s’accorder des pauses, sans culpabiliser.

