Soins de beauté pour enfants ? De potentiels «conséquences néfastes» sur les «organes»

L'ESSENTIEL Ces dernières années, les instituts de beauté pour enfants, où sont pratiqués des actes esthétiques et sont utilisés des produits cosmétiques, se sont multipliés.

La Société Française de Dermatologie Pédiatrique (SFDP) avertit que ces soins peuvent entraîner des allergies, des problèmes hormonaux, une insuffisance rénale et des brûlures chez les tout-petits.

La peau des plus jeunes "ne nécessite rien d'autre pour son entretien courant qu'une toilette à l'eau avec un produit nettoyant doux".

"En dépit de messages marketing largement diffusés", il n'y a "aucune routine beauté à conseiller chez l'enfant". C'est ce que souligne la Société Française de Dermatologie et son groupe thématique, la Société Française de Dermatologie Pédiatrique (SFDP), dans un communiqué. Ces dernières ont été interpellées en raison de l'essor et de la multiplication des instituts de beauté pour jeunes enfants. Le 3 février dernier, elles ont alerté sur le risque éventuel des pratiques esthétiques employées et des produits cosmétiques utilisés, comme les masques pour le visage, les vernis à ongles ou les développements corporels, ainsi que les possibles répercussions psychologiques.

Allergies, troubles hormonaux : les produits cosmétiques ne sont pas sans danger pour les enfants

D'après les dermatologues, il n'existe pas à ce jour de réglementation définissant les cosmétiques spécifiquement destinés à l'enfant. "Il existe seulement des substances et ingrédients interdits chez l'enfant. Les risques habituels des cosmétiques pour la peau comportent : la sensibilisation allergique, les irritations non allergiques, et la photosensibilisation (sensibilisation à la lumière solaire). Certaines substances à usage cosmétique appliquées sur la peau, les ongles ou les cheveux peuvent aussi avoir des conséquences néfastes sur d'autres organes par diffusion à travers la peau ou par l'ingestion de ces produits, chez l'enfant."

En outre, les spécialistes signalent que des ingrédients cosmétiques sont soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Certains contiennent des huiles essentielles, à savoir des mélanges complexes de substances chimiques d'origine naturelle extraites d'une matière première végétale. Pour rappel, ces dernières sont déconseillées aux enfants en raison de la présence de substances potentiellement toxiques. Quant aux produits « cosmétiques bio », ils ne garantissent pas une meilleure sécurité sanitaire. "Un produit étiqueté comme biologique est un produit agricole ou alimentaire issu de l'agriculture biologique, répondant aux exigences de la législation européenne. Les cosmétiques ne relèvent pas de cette législation, ni de la certification bio européenne. Les logos, mentions, ou labels apposés sur ces produits ne relèvent que de certifications privées ou associatives."

Les actes esthétiques peuvent accroître le risque d'insuffisance rénale et de brûlures

La SFDP a également évoqué les dangers des actes esthétiques pratiqués dans des instituts de beauté. Pour cause, en 2024, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a alerté sur des produits de lissage capillaire à base d'acide glyoxylique en raison de plusieurs cas rapportés d'insuffisance rénale liés à ces produits. "L'ANSM a déconseillé en 2016 la pose d'ongles artificiels avant l'âge de 16 ans. Elle a émis en 2021 une alerte sur le risque de brûlure thermique provoqué par les colles cyanoacrylates utilisées pour la pose d'ongles artificiels lors de projection sur des textiles au contact de la peau."

Les dermatologues rappellent qu'en dehors de maladies dermatologiques, la peau des enfants n'est ni trop sèche, ni trop grasse, ni rouge, ni ridée. Ainsi, elle "ne nécessite rien d'autre pour son entretien courant qu'une toilette à l'eau avec un produit nettoyant doux, en rinçant et en séchant bien, afin de respecter la fonction barrière de la peau".