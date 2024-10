Vous transpirez beaucoup ? Vous avez sans doute la peau sensible

L'ESSENTIEL Les personnes atteintes d'hyperhidrose, soit un excès de transpiration, sont plus susceptibles d'avoir la peau sensible.

La sensibilité, qui accroît en fonction de la gravité de l’hypersudation, va souvent au-delà des zones qui transpirent excessivement.

Les auteurs pensent que des signaux nerveux anormaux liés à la transpiration peuvent être impliqués.

Si tout le monde transpire, chez certaines personnes la sécrétion et élimination de la sueur par les pores de la peau est trop importante même lorsqu'elles ne sont pas exposées à des températures élevées ou ne font pas d'exercice. Cela porte un nom : l’hyperhidrose ou l’hypersudation. Ce trouble, causé par une signalisation cholinergique aberrante, peut être généralisé (soit qui touche l’ensemble du corps) ou localisé au niveau des aisselles, la paume des mains et les plantes des pieds.

Hyperhidrose : 89 % des patients transpirant excessivement ont la peau sensible

"La peau sensible est une condition d'hyperréactivité cutanée subjective à des stimuli inoffensifs, qui touche 40 à 70 % de la population", ont indiqué des chercheurs de l'Université George Washington (États-Unis). En cas de peau sensible, des démangeaisons, des brûlures et des tiraillements peuvent se présenter lorsque les patients sont exposés à la chaleur, à la sueur, aux produits de soin de la peau et au stress. "Cela suggère que la stimulation cholinergique peut contribuer aux poussées cutanées." Pour en avoir le cœur net, les scientifiques ont réalisé une étude publiée dans la revue Journal of the Drugs and Dermatology.

Afin de mener à bien les travaux, l’équipe a demandé à 637 personnes atteintes d’hyperhidrose de répondre à un questionnaire sur leur peau. Ensuite, elle a utilisé des modèles d'apprentissage automatique pour examiner les données de l’enquête. Selon les résultats, 89 % des patients ont déclaré avoir la peau sensible, en particulier après s’être servi de produits commercialisés pour les peaux sensibles. "Il y avait une association significative entre les scores de gravité d’hypersudation et de peau sensible. Il est important de noter que la surréaction de la peau s’est produit sur des sites corporels affectés et non affectés par la transpiration excessive", ont précisé les auteurs. Cela montre que la transpiration n'est pas la cause de leur sensibilité cutanée.

Peau sensible : des signaux nerveux anormaux liés à la transpiration en cause ?

Les chercheurs soupçonnent que le lien est plus complexe. Ils émettent l'hypothèse que des signaux nerveux anormaux liés à la transpiration peuvent être impliqués. "Ces nouvelles connaissances pourraient aider à préparer les dermatologues à mieux collaborer avec leurs patients, à éduquer, à identifier et à gérer la peau sensible chez les adultes souffrant de transpiration excessive, et à mettre en évidence les mécanismes communs de la maladie qui peuvent aider à faciliter de nouvelles approches de traitement", a conclu Adam Friedman, qui a dirigé les recherches.