Vous avez vécu des événements stressants petit ? Votre eczéma risque d’être plus grave

L'ESSENTIEL Les enfants d’un à 9 ans ayant vécu des événements stressants ont plus de risques de présenter une activité élevée de la dermatite atopique.

Les événements en question sont l'entrée dans une nouvelle école ou l'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur.

"Les parents et les professionnels de soins peuvent anticiper et traiter de manière proactive la maladie pour prévenir les poussées potentielles de la dermatite atopique lors d'événements de la vie", selon les chercheurs.

Se manifestant par des démangeaisons, des lésions cutanées et une sécheresse de la peau, « la dermatite atopique, ou eczéma, est une affection répandue qui a été liée au stress, mais les données épidémiologiques sur l'impact des facteurs de stress courants et graves de l'enfance sont limitées », selon des scientifiques de l'université de Californie à San Francisco (États-Unis). Ainsi, ces derniers ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Investigative Dermatology.

Changement d’école, nouveau petit frère : ces évènements augmentent la gravité de l’eczéma chez les enfants

Pour évaluer l'impact des événements stressants de la vie durant la petite enfance sur l'activité et la gravité de cette maladie cutanée prurigineuse chronique, évoluant par poussées, les auteurs ont recruté 13.972 enfants âgés d’un à environ 9 ans. Leurs parents ont été interrogés concernant les potentiels événements stressants qu’ils ont vécus et les symptômes de l’eczéma, présents chez les tout-petits, au cours de l’année passée.

Après avoir pris en compte des facteurs de confusion potentiels, l’équipe a constaté que pour chaque écart-type d'augmentation des événements stressants de la vie, il y avait une légère augmentation du risque d'activité concomitante de la dermatite atopique, qui était plus élevé pour l’eczéma modéré à sévère et pour une mesure cumulative des événements stressants pendant l'enfance.

D’après les travaux, l'association est due à des événements stressants courants, comme l'entrée dans une nouvelle école ou l'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur, qui ont été perçus comme ayant un impact sur chaque enfant, plus que sur des événements graves comme la séparation d'avec un parent ou la maltraitance.

Dermatite atopique : "anticiper et traiter de manière proactive la maladie"

"Ces données suggèrent que les parents et les professionnels de soins peuvent anticiper et traiter de manière proactive la maladie pour prévenir les poussées potentielles de la dermatite atopique lors d'événements de la vie. En outre, il a été démontré que de multiples modalités de réduction du stress améliorent les symptômes de l’eczéma et peuvent être utiles pour les jeunes patients confrontés à des événements stressants de la vie", a conclu l’équipe.