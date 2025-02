Un salarié sur quatre se déclare en mauvaise santé mentale

L'ESSENTIEL La santé mentale des salariés des entreprises se dégrade.

Les troubles liés à la santé mentale sont à l'origine de 50% des arrêts maladie de longue durée.

Les salariés qui bénéficient d'actions de prévention notent une amélioration de leur santé mentale.

Le malaise de nombreux salariés se confirme. Un sondage réalisé au mois de janvier 2025 par l’institut Ipsos pour le baromètre Qualisocial "Santé Mentale et QVT pour 2025" souligne qu’une personne active sur quatre se déclare en mauvaise santé mentale. Principales victimes de ce "blues" au travail, les employés de services administratifs et les professions en contact avec du public et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de jeunes femmes travaillant en temps partiel ou de foyers monoparentaux.

La santé mentale à l'origine de 50% des arrêts de travail de longue durée

Ce constat rejoint d’autres enquêtes déjà réalisées sur ce sujet de la santé mentale au travail et qui indiquaient que la même proportion (un sur quatre) de salariés estiment que leur pratique professionnelle "dégrade leur état de santé" et que les troubles de santé mentale représentent actuellement 50% des arrêts de travail de longue durée.

A l’origine de ce mal-être lié à l’univers professionnel, selon le sondage Ipsos, on trouve comme première raison "une faible confiance en l’avenir" qui augmente de 4,3% la probabilité d’une dégradation de la santé mentale. "Les salariés doivent faire face à une méconnaissance de ce qui va advenir et à la peur de ce qu’ils vont devenir, cela génère chez eu de l’inquiétude et du stress", soulignait déjà en octobre 2024 Olivier Bas, auteur du livre "La Has Been Company", dans un podcast réalisé pour notre site Pourquoi Docteur.

Les actions de prévention améliorent la qualité de vie au travail

Pourtant, depuis la loi d’août 2021 dite "loi santé au travail" qui prévoit que les employeurs sont aujourd’hui tenus de surveiller l’état de santé de leurs salariés et de préserver leur santé physique et mentale, de nombreuses initiatives sont menées dans les entreprises dans cet objectif. Et cela marche… lorsque des plans de prévention adaptés sont lis en place. Selon le sondage Ipsos, 83% des personnes ayant bénéficié de ce type d’action notent une amélioration de leur bien-être au travail. Mais sur ce registre, il existe une très forte inégalité selon les organisations : près de 70% des salariés appartiendraient à des structures professionnelles dans lesquelles ces actions de prévention sont inexistantes ou minimalistes et à peine un salarié sur quatre a accès à un véritable plan de prévention en santé mentale au sein de son entreprise.

L'importance de la communication au sein des entreprises

"Il y a une urgence pour mener une action massive et immédiate pour améliorer le bien-être au travail", alerte Camy Puech, le président fondateur de Qualisocial, l’organisme spécialisé dans la gestion des risques sanitaires en milieu professionnel qui a commandé le sondage réalisé par Ipsos. Les attentes des salariés interrogés dans cette enquête indiquent ce que devraient être les priorités dans les actions à mener : améliorer le sentiment de sécurité physique et mental au travail, oeuvrer sur le registre des relations et de l’ambiance au travail et réfléchir sur l’organisation du travail et des tâches.

Des attentes qui rejoignent un point mentionné par Olivier Bas sur l’importance de la communication au sein d’une entreprise : "La communication, c’est l’art et ma manière de faire des choses ensemble, de permettre à chacun de s’arrêter et des parler pour que soient prises en compte les difficultés opérationnelles au quotidien Pour y trouver du sens, les salariés attendent que leur travail ait une utilité concrète".

