Les virus émettent des bruits, détectables par la science

L'ESSENTIEL Les atomes présents dans les virus génèrent des vibrations, qui émettent des sons.

Grâce à une méthode spécifique, des chercheurs parviennent à les analyser.

Cela pourrait permettre de réaliser des diagnostics plus facilement mais aussi de repérer les virus dans l'environnement.

Il serait désormais possible d’écouter les virus. Des chercheurs de l’université du Michigan ont mis au point une méthode capable de capter les fréquences vibratoires des particules virales. Ils présentent leur découverte dans la revue spécialisée PNAS.

Virus : la spectroscopie ultrarapide, une méthode de détection innovante

"Les fréquences vibratoires naturelles des particules biologiques telles que les virus et les bactéries codent des informations critiques sur leurs états mécaniques et biologiques lorsqu'elles interagissent avec leur environnement local, détaillent les chercheurs en préambule. Cependant, la détection et le suivi de ces vibrations dans un contexte biologique au niveau d'une seule particule sont difficiles à atteindre." Pour y parvenir, ils ont utilisés une méthode, appelée spectroscopie ultra rapide.

Comprendre les signaux sonores émis par les virus

Elle permet d’observer les oscillations virabratoires générées par les atomes présents dans les virus. Chacun d’entre eux possède sa propre "empreinte digitale virale", qui permet de les différencier les uns des autres. "Le spectre ultrasonore d'un pseudovirus lentiviral de 80 à 100 nm révèle des modes vibrationnels dans la gamme de 19 à 21 GHz sensibles à la morphologie du virus et des modes de 2 à 10 GHz avec des temps de déphasage de l'ordre de la nanoseconde reflétant les interactions entre les protéines de l'enveloppe virale", précisent les auteurs. Pendant plusieurs minutes, ils ont observé les trajectoires des virus et leurs oscillations. "La sensibilité, la haute résolution et la rapidité de cette approche promettent des informations plus approfondies sur la dynamique biologique et des diagnostics précoces au niveau du micro-organisme unique", notent les auteurs.

Vibrations des virus : une nouvelle méthode prometteuse pour les diagnostics

Ils espèrent que cette méthode permettra de créer de nouveaux outils de diagnostic, plus faciles à utiliser. "Si nous pouvions voir ces signatures acoustiques et qu'elles étaient uniques, alors nous pourrions vraiment ouvrir une toute nouvelle façon de faire de la biologie sur les micro-organismes, développe le Dr Elad Harel, auteur correspondant de la recherche, dans une interview à IFL Science. Vous pouvez immédiatement voir ce qui se passe [...] en temps réel. Vous n'avez pas besoin de développer des tests et de faire toutes ces études très approfondies. Vous pourriez le faire très, très rapidement." Par exemple, des capteurs capables de détecter les virus dans l’air pourraient être créés afin de détecter la présence de particules virales dans certains lieux publics. Mais cette technique pourrait aussi être utile pour comprendre l’action des médicaments antiviraux sur la réplication des virus. Enfin, elle pourrait être utilisée pour distinguer les particules virales actives et inactives, afin de diagnostiquer des infections.