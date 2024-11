Septicémie : une signature génétique pour dépister l’infection chez les nouveau-nés

L'ESSENTIEL La septicémie est la principale cause de décès après la première semaine de vie chez les prématurés, selon le Manuel MSD.

Des scientifiques ont découvert quatre gènes qui, lorsqu'ils sont regroupés dans une “signature”, peuvent être le signe d’une septicémie chez les nouveau-nés.

Cette signature est visible avant les premiers symptômes de la septicémie, ce qui signifie qu’elle pourrait permettre de dépister en amont cette infection.

Avant trois jours de vie, on parle de septicémie précoce chez les nouveau-nés, selon le Manuel MSD. Après trois jours, le terme de septicémie tardive est employé. Mais qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre, cette infection du sang, souvent d'origine bactérienne, peut être très dangereuse pour les nourrissons.

Chez certains nouveau-nés, la septicémie peut être mortelle. En effet, comme l’indique le Manuel MSD, cette infection est la principale cause de décès après la première semaine de vie chez les prématurés. Les bébés qui ont un poids faible à la naissance sont aussi plus à risque de décès. Pour l’instant, il n’est pas possible de dépister en amont une septicémie chez les nourrissons.

Septicémie néonatale : "un diagnostic précoce, pour aider et guider les médecins, pourrait sauver des vies"

Mais cela pourrait bientôt changer. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue eBioMedicine, des chercheurs ont découvert quatre gènes qui, lorsqu'ils sont regroupés ensemble de façon distinctive dans une "signature", prédisent le développement futur d’une septicémie. La détection est faite avant même que les premiers symptômes n’apparaissent.

"Savoir que la septicémie est imminente donnerait plus de temps aux médecins pour déterminer le traitement le plus approprié à utiliser, indique le Dr Bob Hancock, co-auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Les conséquences de la septicémie néonatale sont si graves chez les personnes les plus vulnérables qu'un diagnostic précoce, pour aider et guider les médecins, pourrait sauver des vies”.

Lors de leur étude, les chercheurs ont étudié des échantillons de sang ayant été prélevés chez 720 nourrissons, le jour de leur naissance. Parmi eux, 15 ont ensuite développé une septicémie précoce. Grâce à des outils technologiques puissants, les scientifiques ont ensuite identifié cette signature génétique.

Une signature génétique prédictive neuf fois sur dix

Les quatre gènes identifiés "peuvent prédire neuf fois sur dix la septicémie chez les nouveau-nés, indique le Dr Amy Lee, co-auteur principal de l’étude. Nous avons pu étudier les gènes exprimés chez les bébés atteints de septicémie avant qu’ils ne tombent malades. La plupart des autres études n’ont publié que des marqueurs qui étaient présents lorsque les bébés étaient déjà malades, et cela ne constituerait donc pas une signature prédictive”.

Cette découverte pourrait donc, à terme, permettre de détecter la septicémie chez les nourrissons avant même qu’ils ne développent les premiers symptômes. "Nous pourrions alors accentuer la surveillance de ces nourrissons [et leur délivrer] un traitement spécifique”, indique le Dr Beate Kampmann, co-auteur de l’étude. Désormais, les scientifiques souhaitent poursuivre leurs recherches sur d’autres patients et tranches d’âges.