Septicémie : elle développe une infection généralisée après avoir joué au bowling

L'ESSENTIEL Nakita Harden, une trentenaire de Norwich (Angleterre), a développé une septicémie après s’être coupé le pouce en mettant ses doigts dans les trous de la boule de bowling.

Une septicémie est la conséquence d’une infection grave qui débute généralement localement.

La patiente a évité l’amputation, mais elle a dû se faire opérer et prendre des antibiotiques pour en finir avec l’infection généralisée.

Une sortie qui vire au cauchemar. Au Royaume-Uni, Nakita Harden, âgée de 33 ans, s'est coupée le pouce après avoir placé ses doigts dans les trous de la boule de bowling, selon le New York Post. "Au début, je n’y pensais pas du tout. Vous avez des égratignures tout le temps", a-t-elle déclaré. Plus tard dans la soirée, elle a informé son conjoint qu'elle ressentait une douleur insupportable au doigt. "Je lui ai dit que j’avais mal au pouce. Il l'a regardé et il a vu que mon bras devenait rouge. (…) Nous étions juste un peu inquiets, mais je ne me sentais pas mal. Mon petit ami m’a dit que si la situation empirait, j’allais devoir aller à l’hôpital car cela pouvait être une septicémie."

Septicémie : les personnes ayant un système immunitaire affaibli sont plus touchées

Une septicémie est la conséquence d’une infection grave qui débute généralement localement (péritonite, pneumonie, infection urinaire, infection sur cathéter, etc.). Selon l’Institut Pasteur, elle touche souvent des patients dont le système immunitaire est affaibli. Ce trouble se caractérise par une réponse inflammatoire généralisée associée à une infection grave. "Tout d’abord, il apparaît chez le patient une température très élevée (ou parfois basse), accompagnée de frissons et d’une faiblesse. Lors de l’aggravation de la septicémie, les battements du cœur s’accélèrent, la respiration devient plus rapide, une confusion mentale s’installe et la tension artérielle chute", précise le Manuel MSD.

Des antibiotiques et une chirurgie pour venir à bout de la septicémie

Dans la nuit, l’état de l’habitante de Norwich, en Angleterre, ne s’est pas amélioré. "Je me suis réveillée et j’avais vraiment très soif à un moment donné. J'ai essayé de descendre et j'ai eu du mal à y arriver. Mais j’avais besoin d’un verre d’eau, alors j’y suis arrivée, j’ai pris un verre, puis je suis remontée à l’étage", a-t-elle confié. Le lendemain matin, son conjoint décide de l’emmener à l'hôpital de Norfolk et Norwich où les médecins ont directement examiné son pouce. Les praticiens se sont rapidement rendus compte que la mère de famille a développé une septicémie. D’après eux, une amputation n’était pas nécessaire. La patiente avait besoin d’antibiotiques et devait subir une intervention chirurgicale pour se débarrasser de l’infection.

Après l’opération, il lui a fallu deux semaines pour se rétablir complètement de la septicémie. "Je ne connaissais rien à la septicémie. Et c’est pourquoi je fais ça. Je pense qu’il est important que le plus grand nombre de personnes sachent à quoi s'attendre et que les symptômes ne soient pas ignorés", a indiqué Nakita Harden à la BBC.