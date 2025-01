H1N1, H3N2 et B-Victoria : quelles sont les différences entre les 3 virus de la grippe qui circulent ?

L'ESSENTIEL Cet hiver, trois virus de la grippe (H1N1, H3N2 et B-Victoria) circulent simultanément, ce qui explique l’intensité de l’épidémie.

Ces virus touchent plus particulièrement certaines tranches d’âge.

Face à cette situation, la campagne de vaccination a été prolongée jusqu'au 28 février.

H1N1, H3N2 et B-Victoria, voici les noms des trois virus de la grippe qui circulent simultanément cet hiver. S’ils peuvent toucher tout le monde, ces virus sont plus présents et sévères chez certaines tranches d’âge.

La co-circulation de trois virus de la grippe explique l’intensité de l’épidémie

“Cette co-circulation de trois virus, qui sont décrits pour avoir un impact différent selon les groupes d’âges, est inhabituelle et pourrait expliquer que toutes les classes d’âges soient touchées de façon importante”, peut-on lire dans un communiqué publié ce mercredi 22 janvier par Santé publique France.

Le premier, H1N1, est très présent chez les jeunes adultes. Le deuxième, H3N2, touche plus sévèrement les personnes âgées tandis que le B-Victoria est plus dangereux pour les enfants, car ils sont généralement moins bien protégés contre ce virus.

“Le sous-type H1N1 entraîne moins souvent des complications chez les personnes âgées que H3N2, souligne Antoine Flahault, Épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, à Actu. De même, les virus de type B entraînent moins souvent des complications mortelles que ceux de type A.”

Dans son bulletin hebdomadaire, publié ce mercredi 22 janvier, Santé publique France indique que pour la semaine du 13 au 19 janvier, les “indicateurs [sont] en hausse chez les moins de 15 ans” et note la “sévérité marquée de l'épidémie, avec une activité hospitalière toujours élevée et impact encore important en termes de décès”.

Dans le détail, l’instance de santé note qu’“à l'hôpital, on observait une nette augmentation des indicateurs grippe/syndrome grippal parmi les passages aux urgences et des hospitalisations chez les moins de 15 ans, particulièrement chez les 5-14 ans. En revanche, ces indicateurs étaient en diminution chez les plus de 15 ans”. De plus, d’après le ministère de la Santé, les 65 ans et plus représentent 67 % des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe ou syndrome grippal.

Mais pourquoi les moins de 15 ans sont particulièrement touchés ? "Les malades développent une mémoire immunitaire particulière, indique Brigitte Virey, présidente du Syndicat national des pédiatres français (SNPF), à FranceInfo. Certains, parmi les plus jeunes, n'ont jamais été confrontés à un virus de la grippe et n'ont pas d'anticorps”. Cela est dû à la co-circulation des trois virus, qui les exposent beaucoup plus que les précédentes années à des “nouveaux” virus.

Les mêmes symptômes pour tous les virus de la grippe

Concernant les symptômes de la grippe, ils ne changent pas en fonction du virus. Cette maladie reste caractérisée par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, une sensation de profond malaise et des signes respiratoires comme une toux sèche ou une rhinite. Selon l’Institut Pasteur, les personnes fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de la maladie, pouvant aller jusqu’à la mort.

Chaque année, sur les 2 à 6 millions de malades, 10.000 décèdent de la grippe saisonnière. Face à l’intensité de l’épidémie de cet hiver, le ministère de la Santé a prolongé la campagne de vaccination d’un mois. Vous avez donc jusqu’au 28 février pour faire l’injection.