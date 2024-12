Grossesse : une IA analyse le placenta pour repérer les infections chez le bébé ou la maman

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé une IA capable de répérer les infections placentaires en analysant des photos.

L'identification précoce d'une infection du placenta pourrait accélérer la prise en charge des mères et bébés touchés.

L'équipe prévoit d'intégrer leur IA à une application afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre de professionnels de santé.

"Jeter le placenta sans l’examiner est un problème courant, mais souvent négligé", remarque Alison D. Gernand du département des sciences nutritionnelles du Penn State College of Health and Human Development. "C’est une occasion manquée d’identifier les problèmes et de fournir une intervention précoce qui peut réduire les complications et améliorer les résultats pour la mère et le bébé."

C’est pourquoi la chercheuse et ses collègues ont développé une intelligence artificielle capable de détecter les signes d’infections ou de sepsis néonatal dans le placenta grâce à une photo de ce dernier.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Patterns, le 13 décembre 2024.

Infections du placenta : des photos analysées par une IA pour détecter les anomalies

Les chercheurs ont utilisé l'apprentissage contrastif intermodal – une méthode d'IA capable d’analyser et de faire le lien entre différents types de données (dans ce cas, des images et des rapports pathologiques) - pour développer un outil qui peut repérer les signes d’infections ou d’autres troubles dans le placenta en analysant des photos. Ils ont repris des images placentaires et des résultats d’analyse couvrant une période de 12 ans afin de construire un modèle capable de faire des prédictions basées sur de nouvelles images.

Cette intelligence artificielle, baptisée PlacentaCLIP+, a présenté des résultats très satisfaisants quand elle a été mise en condition réelle. "Le modèle d’apprentissage automatique a été validé à l'échelle internationale pour confirmer des performances cohérentes dans toutes les populations", précisent les auteurs dans leur communiqué.

"Le placenta est l’un des spécimens les plus courants que nous observons en laboratoire", rappelle le Dr Jeffery Goldstein, co-auteur de l’étude. "Lorsque l’unité de soins intensifs néonatals traite un enfant malade, même quelques minutes peuvent faire la différence dans la prise de décision médicale. Grâce à un diagnostic établi à partir de ces photographies, nous pouvons avoir une réponse plusieurs jours plus tôt que dans le cadre de notre processus normal."

L’IA incorporée à une appli pour des diagnostics plus accessibles et rapides

L’équipe prévoit d’améliorer son intelligence artificielle afin que l’outil conserve sa précision avec des photos prises lors des pratiques quotidiennes et d’améliorer son accessibilité.

"Nos prochaines étapes incluent le développement d’une application mobile conviviale qui peut être utilisée par les professionnels de la santé – avec une formation minimale – dans les cliniques ou les hôpitaux à faibles ressources", ajoute déclaré Yimu Pan, auteur principal de l’étude. "L’application conviviale permettrait aux médecins et aux infirmières de photographier les placentas et d’obtenir un retour immédiat et d’améliorer les soins."

"Dans les régions à faibles ressources, c’est-à-dire les endroits où les hôpitaux ne disposent pas de laboratoires de pathologie ou de spécialistes, cet outil pourrait aider les médecins à repérer rapidement des problèmes tels que des infections dues au placenta", ajoute le chercheur. "Dans les hôpitaux bien équipés, l’outil pourrait aider les médecins à déterminer quels placentas nécessitent un examen plus approfondi et détaillé, ce qui rendrait le processus plus efficace et garantirait que les cas les plus importants soient prioritaires."